Samuel Umtiti passe aux aveux, ses confidences effroyables sur son calvaire personnel !

Umtiti avoue avoir vécu une période extrêmement sombre. Il se sentait jugé, parfois même sali par certaines rumeurs, notamment celles l’accusant de préférer son salaire au Barça plutôt que de partir relancer sa carrière.

Son témoignage fait froid dans le dos : « Il y avait tellement de choses… Je ne sortais même pas de chez moi ».

Il explique avoir travaillé dans l’ombre sans relâche : « Les gens ne savaient pas tout ça. Ils se disaient : Lui de toute façon, s’il ne montre rien sur les réseaux, ça veut dire qu’il ne fout rien. Mais j’ai tellement travaillé, je faisais deux-trois entraînements par jour, j’avais une prépa… C’était incroyable ce que je faisais, je n’avais même pas forcément de vie, je ne voyais pas mes amis ».

L’ancien Lyonnais raconte également sa peine en lisant certains articles ou commentaires : « Quand je lisais tout ce qui sortait dans la presse, je me disais : Comment ils peuvent penser ça de moi, je ne suis pas comme ça, l’argent n’est pas ce qui m’anime. J’avais juste envie de jouer au football ».