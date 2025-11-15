Deux mois après avoir tiré un trait sur sa carrière, Samuel Umtiti accepte de revenir sur ces années qui l’ont consumé de l’intérieur. L’ancien défenseur des Bleus, champion du monde en 2018, a longtemps porté seul une souffrance qui dépassait largement une simple blessure. Invité sur RMC, il a raconté sans filtre son calvaire personnel, un chemin où la douleur physique s’est mêlée aux tourments psychologiques. Ce qu’il révèle aujourd’hui éclaire sous un jour nouveau la fin de son parcours, marqué par l’acharnement, l’isolement et une lutte perdue contre un genou qui ne lui a jamais rendu la paix.
Samuel Umtiti passe aux aveux, ses confidences effroyables sur son calvaire personnel !
- AFP
Une retraite annoncée après cinq années de supplice
Lorsque Samuel Umtiti met fin à sa carrière le 15 septembre dernier, à seulement 31 ans, beaucoup imaginent un choix brutal mais peut-être réfléchi. Pourtant, l’ancien joueur du FC Barcelone traîne depuis 2018 une douleur tenace au genou gauche, une blessure née quelques semaines après son titre mondial. Ce problème l’a accompagné comme une ombre durant cinq longues années, jusqu’à l’épuiser complètement.
Entre 2018 et 2025, Umtiti n’a disputé que 88 rencontres toutes compétitions confondues, une statistique qui en dit long sur les obstacles traversés et les doutes qu’il a affrontés.
- AFP
Sur RMC, un aveu bouleversant : « dépression »
Invité de Génération After, le champion du monde a évoqué un état mental fragilisé par l’enchaînement des rechutes et par un avenir devenu flou. « Avec le recul, je sais que mentalement j’ai été très, très, très touché par ça », confie-t-il, avant d’aller plus loin en évoquant directement une « dépression ».
Ce mot, rarement prononcé dans le milieu des joueurs de haut niveau, montre à quel point la blessure chronique a contaminé tous les aspects de sa vie.
- (C)Getty Images
L’isolement total : « Je ne sortais même pas de chez moi »
Umtiti avoue avoir vécu une période extrêmement sombre. Il se sentait jugé, parfois même sali par certaines rumeurs, notamment celles l’accusant de préférer son salaire au Barça plutôt que de partir relancer sa carrière.
Son témoignage fait froid dans le dos : « Il y avait tellement de choses… Je ne sortais même pas de chez moi ».
Il explique avoir travaillé dans l’ombre sans relâche : « Les gens ne savaient pas tout ça. Ils se disaient : Lui de toute façon, s’il ne montre rien sur les réseaux, ça veut dire qu’il ne fout rien. Mais j’ai tellement travaillé, je faisais deux-trois entraînements par jour, j’avais une prépa… C’était incroyable ce que je faisais, je n’avais même pas forcément de vie, je ne voyais pas mes amis ».
L’ancien Lyonnais raconte également sa peine en lisant certains articles ou commentaires : « Quand je lisais tout ce qui sortait dans la presse, je me disais : Comment ils peuvent penser ça de moi, je ne suis pas comme ça, l’argent n’est pas ce qui m’anime. J’avais juste envie de jouer au football ».
- AFP
Des traitements extrêmes, un corps qui répond mal
Pour tenter de sauver sa carrière, Umtiti a enchaîné les opérations, les protocoles de soins, les rééducations et même un prêt réussi à Lecce en 2022-2023. Mais cette parenthèse italienne n’a pas suffi.
Il explique sur RMC avoir étudié en détail sa pathologie : « J’ai lu des livres concernant le problème que j’avais ».
Confronté à une inflammation incontrôlable, il a même complètement modifié son alimentation : « Mon inflammation était tellement énorme que j’ai dû changer mon alimentation. J’ai arrêté de manger de la viande, du poisson, j’avais une diète incroyable ».
- AFP
Une amertume présente, mais une paix retrouvée
Sans citer de noms, Umtiti laisse entendre que certains professionnels l’ont mal accompagné, voire mal conseillé. « Certaines personnes n’ont pas forcément fait ce qu’elles devaient faire et pour moi, quand tu es professionnel, tu ne peux pas être incompétent comme ça », lâche-t-il, un brin amer.
Il affirme malgré tout avoir tourné la page : après des années de chaos, il dit se sentir « en paix » avec lui-même.
- AFP
Une nouvelle vie : consultant et bientôt entraîneur
Aujourd’hui, Umtiti ne fixe plus son regard vers l’arrière. Il travaille déjà sur sa reconversion. Devenu consultant pour DAZN, il prépare également ses diplômes d’entraîneur. Il suit en ce moment un stage de trois mois au Paris FC, preuve qu’il veut construire une nouvelle carrière, loin de la douleur, mais toujours dans le football.