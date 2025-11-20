Samir Nasri drip doctors GFXGOAL

Samir Nasri et l'affaire "Drip Doctors" : autopsie du tweet le plus dévastateur de l'histoire du foot

C'est l'histoire d'un tweet anodin qui s'est transformé en cauchemar numérique, puis sportif. Alors qu'il relançait brillamment sa carrière à Séville, Samir Nasri a vu son destin basculer en une nuit de décembre 2016, suite à une visite dans une clinique de Los Angeles. Entre piratage de compte, révélation intime publique et suspension pour dopage, retour sur l'affaire "Drip Doctors", l'un des épisodes les plus surréalistes de l'ère des réseaux sociaux.

Né à Marseille de parents algériens, doté d'une technique soyeuse, Samir Nasri n'a jamais pu échapper à l'ombre écrasante de Zinédine Zidane. Lorsqu'Arsenal l'a arraché à l'OM à l'apogée des années Wenger, la comparaison semblait presque logique. Ce milieu offensif surdoué, capable d'effacer ses adversaires avec une aisance déconcertante, avait tout pour devenir la nouvelle idole des Gunners.

Son transfert à Manchester City en 2011 a été couronné de succès, avec ce titre de Premier League arraché à la dernière seconde, célébré hilare avec Djibril Cissé, pourtant adversaire du jour avec QPR. Tout cela s'est passé avant ses 25 ans. C'était l'apogée. La suite ne fut qu'une lente descente.

Bien qu'il ait confirmé son potentiel très tôt, Nasri n'a jamais atteint les sommets promis durant ses années de maturité. Au lieu de cela, ce chapitre restera marqué par l'infamie.

Voici l'histoire de Nasri, de "Drip Doctors" et de l'une des tempêtes numériques les plus folles que le football ait jamais connues.

    Le début de la fin à City

    Nasri a réussi à rester relativement épargné par les blessures lors de ses trois premières saisons à City, avant que son corps ne commence à lâcher lors de la campagne 2014-15. Un problème aux ischio-jambiers l'a ensuite écarté des terrains pour la majeure partie de la saison suivante, nécessitant un traitement lourd pour ce qui aurait dû être une récupération de routine.

    « L'estimation initiale des médecins était une absence de quatre à six mois », expliquait Nasri en janvier 2016. « Avec cette blessure, j'ai dû subir une opération qui a nécessité près de 100 points de suture dans la cuisse. Mon chirurgien m'a dit que c'était une blessure rare : le muscle s'était détaché de l'os et le tendon était détaché à 90 %. »

    Lorsqu'il a retrouvé la forme au début de la saison 2016-17, une nouvelle ère avait commencé. Pep Guardiola était aux commandes et Kevin De Bruyne était devenu le maître à jouer, laissant un Nasri diminué chercher une porte de sortie.

    La renaissance andalouse

    À la toute fin du mercato estival 2016, Nasri a rejoint le Séville FC en prêt. Le club andalou venait de nommer l'Argentin Jorge Sampaoli, déterminé à créer une équipe pour les puristes. Nasri était le joueur parfait pour ce projet.

    La presse espagnole s'est enflammée pour ses débuts, où il a parcouru la deuxième plus grande distance lors d'une victoire contre Las Palmas. Le rythme plus lent de la Liga convenait à merveille à un Nasri dont l'accélération avait diminué. Tant qu'il était en forme, le meneur de jeu était un titulaire indiscutable, en 10 ou sur l'aile.

    Le Séville de Sampaoli a atteint la trêve hivernale à la troisième place, devant l'Atlético de Madrid. Parler de titre ne semblait pas fou. Los Nervionenses avaient du style et de la substance.

    Mais cet hiver-là, la carrière de Nasri a changé à jamais. Et pas pour le meilleur.

  • Le docteur va vous recevoir...

    Nasri a passé sa trêve à Los Angeles, où il a visité la clinique "Drip Doctors". Il cherchait officiellement une simple injection de vitamines, précisant plus tard qu'il avait une ordonnance. Certaines sources affirment que cela lui avait été recommandé par son ex-petite amie, le Dr Sarabjit Anand.

    Drip Doctors était ravi d'accueillir un nom comme Nasri. Un tweet du 27 décembre 2016 depuis leur compte officiel annonçait : « Nous avons fourni à [Nasri] une perfusion IV immunitaire Concierge pour le garder hydraté et en pleine santé durant sa saison chargée avec Séville. » Une photo de Nasri avec la fondatrice Jamila Sozahdah y était jointe.

    Nasri tweet 0GOAL

    Tout cela semblait anodin. Si Nasri voulait recevoir ce type de traitement sur son temps libre, c'était son affaire. Mais l'enfer s'est alors déchaîné.

  • L'internet n'oublie jamais

    Dans une série de tweets rapidement supprimés, le compte de Nasri – visiblement piraté – a commencé à publier des messages hallucinants. « On m'a aussi fourni un service sexuel complet juste après », disait l'un d'eux. Le compte traitait Sozahdah de « p*** » et ajoutait : « S'il vous plaît, dites au monde entier quel autre service votre fille m'a donné juste après la perfusion. »

    Nasri tweet 1GOAL

    L'absurdité de ces messages laissait peu de doute sur le fait que Nasri n'en était pas l'auteur. Les regards se sont vite tournés vers une possible vengeance amoureuse. Nasri était supposé être en froid avec sa petite amie de quatre ans, Anara Atanes, qui fut la prochaine cible des tweets.

    « Désolé les gars, je devais juste dire au monde que ma copine Anara, qui était avec moi à ce moment-là, avait réservé cette fille pour me donner une perfusion », disait un tweet. Suivi de : « À l'arrivée, Anara a quitté la chambre et cette fille m'a demandé mon numéro pour sortir avec moi le soir même. Elle a ensuite continué à me donner... »

    Nasri tweet 2GOAL

    Un chassé-croisé surréaliste s'est alors engagé entre le propriétaire du compte et le pirate. Pour prouver son innocence, Nasri a tweeté : « Quelqu'un a piraté mon compte et essaie de répandre des rumeurs fausses. » Ce à quoi le pirate a répondu via le même compte : « Tout ce que j'ai dit est 100% factuel. La fille sur la photo, Jamilah, est venue dans ma chambre à 3h du matin... »

    Le compte de Drip Doctors a tenté d'éteindre l'incendie : « Le compte de [Nasri] a été PIRATÉ et les tweets récents sont TOUS FAUX. » Mais le pirate a eu le dernier mot ce soir-là.

    Nasri tweet 3GOAL

    « Jamilah n'est-elle pas venue en boîte puis dans ma chambre à 3h du matin ? » a demandé le compte de Nasri. « J'essaie juste de promouvoir le service incroyable de @DripDoctors et les services qui viennent après... Et comment vous b***** tous vos clients le jour même. »

    Si vous ne croyez pas que ces tweets ont existé, les captures d'écran de l'époque sont là pour en témoigner. C'est réellement arrivé.

  • FBL-EUR-C1-SEVILLA-LYONAFP

    Qui a écrit les tweets ?

    À ce jour, Nasri et Atanes, qui se sont séparés officiellement après cette histoire, nient toute responsabilité. L'ancien mannequin déclarera plus tard : « Ce n'était pas moi. Si j'ai quelque chose à dire, cela sortira de ma bouche. »

    Des doutes subsistent sur cette dénégation, compte tenu du passif d'Atanes. Lorsque Nasri avait été écarté du Mondial 2014, elle avait tweeté : « Nique la France et nique Deschamps ! Quel manager de merde ! » Nasri avait dû la calmer publiquement.

    Quoi qu'il en soit, personne n'a jamais avoué être à l'origine de la tempête.

  • La réponse officielle

    Naturellement, Drip Doctors et sa PDG n'étaient pas ravis de cette publicité. Ils ont publié un communiqué officiel quelques jours plus tard. « Jamila Sozahdah est une assistante médicale certifiée avec une expérience prouvée auprès d'une vaste clientèle de célébrités », disait le communiqué, niant les « fausses allégations ».

    « Mme Sozahdah a fondé Drip Doctors avec deux médecins de premier plan... Drip Doctors offre ses services via des visites à domicile pour des clients de haut profil nécessitant la plus grande confidentialité. »

    Le communiqué défendait l'intégrité de l'entreprise et dénonçait le cyber-harcèlement dont la fondatrice était victime. « Trop souvent, les femmes sont sujettes au harcèlement en ligne... Jamila Sozahdah et toute l'équipe maintiennent le professionnalisme de leurs services médicaux. »

  • Leicester City v Sevilla FC - UEFA Champions League Round of 16: Second LegGetty Images Sport

    Le coup de grâce : l'Agence Antidopage

    Alors que Nasri gérait les retombées de cette histoire dans sa vie privée, l'affaire a attiré l'attention de l'Agence Espagnole Antidopage. Le traitement reçu violait-il les règles de l'AMA (Agence Mondiale Antidopage) ?

    La réponse fut oui. Nasri a écopé d'une suspension de six mois en février 2018, étendue plus tard à 18 mois, bien que rétroactive. « Le joueur Samir Nasri a été reconnu coupable d'avoir utilisé une méthode interdite », a déclaré l'UEFA. La perfusion dépassait la limite autorisée de 50 millilitres.

    À ce stade, la carrière de Nasri était déjà en chute libre. Il avait été expulsé pour un coup de tête supposé sur Jamie Vardy lors de l'élimination de Séville en Ligue des champions en mars 2017. C'était la fin de son temps au très haut niveau.

  • West Ham United v Birmingham City - Emirates FA Cup Third RoundGetty Images Sport

    « Anxieux et en colère »

    Après cet épisode, Nasri a tenté de rebondir à Antalyaspor, West Ham puis Anderlecht aux côtés de Vincent Kompany, avant de raccrocher à 34 ans. Mais le joueur ne s'en cache pas : c'est bien ce fiasco "Drip Doctors" qui a sonné le glas de ses ambitions. « J'étais malade, je vomissais, j'avais de gros maux de tête », racontera-t-il à L'Équipe en 2019 pour justifier cette perfusion, assurant ne pas connaître les règles et n'avoir jamais cherché à se doper. Plus tard, sur Instagram, il confiera à quel point cette épée de Damoclès l'avait brisé mentalement lors de sa fin de saison à Séville : « J'étais détruit, je pensais que j'allais être suspendu deux ans. Je ne voulais plus jouer. J'étais perdu, anxieux et en colère contre tout. Même si je ne le montrais pas sur le terrain, le football était fini pour moi. »

    Pourtant, Jorge Sampaoli a tout tenté pour le maintenir à flot, lui offrant une liberté totale en échange de performances. Une relation fusionnelle que Nasri a détaillée avec une anecdote savoureuse : « Sampaoli m'aimait tellement qu'il m'a dit : "Tu peux boire, aller en boîte, faire ce que tu veux, je couvrirai tes arrières. Tout ce que je demande, c'est que tu sois bon le week-end". » Le coach argentin ira même jusqu'à proposer de garder le chien du joueur pour lui permettre de rentrer voir sa famille.

    Du "nouveau Zidane" marseillais au prodige d'Arsenal, du champion d'Angleterre avec City au paria des réseaux sociaux, la trajectoire de Samir Nasri aura été tout sauf linéaire. Une carrière riche, talentueuse, mais finalement définie par une nuit d'excès – de vitamines ou de tweets – qui a fait basculer le destin d'un des joueurs les plus doués de sa génération.