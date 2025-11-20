Samir Nasri et l'affaire "Drip Doctors" : autopsie du tweet le plus dévastateur de l'histoire du foot

Dans une série de tweets rapidement supprimés, le compte de Nasri – visiblement piraté – a commencé à publier des messages hallucinants. « On m'a aussi fourni un service sexuel complet juste après », disait l'un d'eux. Le compte traitait Sozahdah de « p*** » et ajoutait : « S'il vous plaît, dites au monde entier quel autre service votre fille m'a donné juste après la perfusion. »

L'absurdité de ces messages laissait peu de doute sur le fait que Nasri n'en était pas l'auteur. Les regards se sont vite tournés vers une possible vengeance amoureuse. Nasri était supposé être en froid avec sa petite amie de quatre ans, Anara Atanes, qui fut la prochaine cible des tweets.

« Désolé les gars, je devais juste dire au monde que ma copine Anara, qui était avec moi à ce moment-là, avait réservé cette fille pour me donner une perfusion », disait un tweet. Suivi de : « À l'arrivée, Anara a quitté la chambre et cette fille m'a demandé mon numéro pour sortir avec moi le soir même. Elle a ensuite continué à me donner... »

Un chassé-croisé surréaliste s'est alors engagé entre le propriétaire du compte et le pirate. Pour prouver son innocence, Nasri a tweeté : « Quelqu'un a piraté mon compte et essaie de répandre des rumeurs fausses. » Ce à quoi le pirate a répondu via le même compte : « Tout ce que j'ai dit est 100% factuel. La fille sur la photo, Jamilah, est venue dans ma chambre à 3h du matin... »

Le compte de Drip Doctors a tenté d'éteindre l'incendie : « Le compte de [Nasri] a été PIRATÉ et les tweets récents sont TOUS FAUX. » Mais le pirate a eu le dernier mot ce soir-là.

« Jamilah n'est-elle pas venue en boîte puis dans ma chambre à 3h du matin ? » a demandé le compte de Nasri. « J'essaie juste de promouvoir le service incroyable de @DripDoctors et les services qui viennent après... Et comment vous b***** tous vos clients le jour même. »

Si vous ne croyez pas que ces tweets ont existé, les captures d'écran de l'époque sont là pour en témoigner. C'est réellement arrivé.