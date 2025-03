Salaire d'Erling Haaland : Combien la star de Manchester City gagne-t-elle par semaine ?

Tout ce que vous devez savoir sur le salaire d'Erling Haaland à Manchester City

Manchester City n’a pas été en grande forme en 2024-25, ayant été éliminé lors des barrages de la Ligue des Champions contre le Real Madrid, tandis que les choses n'ont pas vraiment fonctionné pour eux en Premier League non plus. Malgré le tumulte au club, Erling Haaland n’a pas manqué de buts et le grand Norvégien a été récompensé par un renouvellement de contrat avec les Cityzens, le gardant à l’Etihad jusqu’en 2034. Le nouveau contrat a fait de lui le joueur le mieux payé du club, mais combien gagne exactement l'attaquant de City ? Découvrons-le !

GOAL s’est plongé dans les chiffres avec Capology et a découvert !

*Les salaires sont bruts