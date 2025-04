Salaire d'Aurelien Tchouameni : Combien gagne la star du Real Madrid par semaine et par an en Liga ?

Tout ce qu'il faut savoir sur le salaire du milieu de terrain français Aurélien Tchouameni jouant pour le Real Madrid.

Le Real Madrid n'a pas manqué de joueurs français ces derniers temps, l'un d'eux étant le milieu de terrain combatif Aurelien Tchouameni.

Le milieu de terrain international français a obtenu son transfert coûteux au Real Madrid en 2022 après deux saisons impressionnantes avec l'équipe de Ligue 1 AS Monaco et a joué un rôle clé dans le succès du Real Madrid en Espagne et en Europe, occupant également le poste de défenseur central en l'absence de défenseurs clés en raison de blessures.

Tchouameni gagne un salaire important chez les Blancos sous son contrat actuel, qui le lie au club jusqu'en 2028.

L'article continue ci-dessous

Mais combien exactement le joueur français gagne-t-il en jouant au Bernabeu ?

GOAL s'est penché sur les chiffres avec Capology et a découvert !

*Les salaires sont bruts