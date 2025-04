Salah prolonge, les stats explosent : la Premier League a-t-elle trouvé son GOAT ?

Le Pharaon a prolongé de deux ans à Anfield : l’occasion rêvée de dépasser Henry, Rooney et tous les autres dans la légende du championnat anglais.

« Plus dehors que dedans » ? Il faut reconnaître au service marketing et aux équipes réseaux sociaux de Liverpool un certain sens de l’humour. Et au moins, aujourd’hui, tous ceux qui ont participé aux négociations interminables autour du contrat de Mohamed Salah peuvent en rire.

Car, sur le moment, il n’y avait rien de drôle à entendre l’Égyptien déclarer en novembre dernier qu’il était « plus dehors que dedans » à Anfield.

« Je n’ai encore rien reçu concernant mon avenir », avait-il lancé aux journalistes après la victoire 3-2 sur Southampton à St Mary’s. « Il n’y a pas de club comme celui-ci. J’aime les fans. Les fans m’aiment. Mais ce n’est ni entre mes mains, ni entre les leurs. Attendons de voir. »

Au final, il aura fallu patienter près de cinq mois pour que soit enfin clarifiée la situation de celui que beaucoup considèrent comme le meilleur joueur actuel de Premier League – et peut-être même le meilleur de tous les temps…