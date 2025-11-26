Sael Kumbedi, un transfert stratégique qui fait jaser à Lyon

Lorsque la rumeur annonçant que l’Olympique Lyonnais aurait récupéré huit millions d’euros grâce au transfert de Sael Kumbedi a commencé à circuler, beaucoup y ont vu une bouffée d’oxygène pour un club encore marqué par les turbulences de l’été. Selon Foot01, l’opération rendue possible par Wolfsburg n’a pourtant rien d’officiel pour le moment, même si Sael Kumbedi est régulièrement cité comme l’un des dossiers prioritaires suivis par la direction. À Lyon, la prudence reste donc de mise autour du jeune latéral formé au Havre.

Le nom de Sael Kumbedi reste indissociable de la période délicate vécue par l’OL à la mi-saison dernière. Après la décision initiale de la DNCG concernant une relégation administrative, l’avenir du club semblait s’assombrir. Lors de l’appel, la direction incarnée par Michele Kang a toutefois réussi à convaincre l’instance de maintenir Lyon en Ligue 1. Cette manœuvre financière a redéfini les priorités du mercato : remplir les caisses rapidement, quitte à sacrifier plusieurs éléments prometteurs, dont Sael Kumbedi.