Mercato PSG : Noham Kamara à l’OL, c’est fait !

L’avenir immédiat de Noham Kamara semble désormais s’écrire hors du PSG. À 19 ans, le défenseur formé à Paris arrive à un moment charnière de sa jeune carrière. Désireux de franchir un palier et d’enchaîner les matchs au plus haut niveau, il se retrouve au centre d’un dossier très suivi en cette fin de mercato.

Selon les informations de RMC Sport, confirmées par Foot Mercato, l’Olympique Lyonnais et le joueur ont trouvé un accord sur les bases d’un futur contrat. Un pas important, qui place désormais l’OL en position très favorable dans ce dossier.