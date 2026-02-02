À mesure que le mercato hivernal touche à sa fin, certains dossiers prennent une tournure décisive. Celui de Noham Kamara, défenseur prometteur du Paris Saint-Germain, s’inscrit clairement dans cette catégorie, avec une issue qui se dessine loin du Parc des Princes.
Mercato PSG : Noham Kamara à l’OL, c’est fait !
- AFP
Noham Kamara se rapproche sérieusement de Lyon
L’avenir immédiat de Noham Kamara semble désormais s’écrire hors du PSG. À 19 ans, le défenseur formé à Paris arrive à un moment charnière de sa jeune carrière. Désireux de franchir un palier et d’enchaîner les matchs au plus haut niveau, il se retrouve au centre d’un dossier très suivi en cette fin de mercato.
Selon les informations de RMC Sport, confirmées par Foot Mercato, l’Olympique Lyonnais et le joueur ont trouvé un accord sur les bases d’un futur contrat. Un pas important, qui place désormais l’OL en position très favorable dans ce dossier.
- AFP
Un accord entre clubs encore à finaliser
Sur le plan institutionnel, Paris et Lyon s’entendent sur le principe d’un prêt assorti d’une option d’achat obligatoire. Une formule qui convient aux deux directions, même si, à l’heure actuelle, les derniers détails restent à régler avant toute officialisation.
Rien n’est donc totalement verrouillé, mais la tendance se confirme heure après heure. Le PSG, conscient de la forte cote de son joueur, prépare son départ tandis que Lyon souhaite sécuriser rapidement l’opération.
- AFP
Leverkusen et la concurrence restent à l’affût
Le dossier Kamara ne se limite pas à un simple duel franco-français. Ces derniers jours, le Bayer Leverkusen s’est positionné de manière concrète. Le club allemand se montre prêt à acheter directement le natif de Meaux, preuve de l’intérêt que suscite son profil au-delà des frontières.
En Ligue 1 aussi, la liste des prétendants s’allonge. Strasbourg et Rennes auraient pris des renseignements appuyés, sans pour autant parvenir à devancer l’OL, aujourd’hui en tête dans la course.
- AFP
Un départ acté, une trajectoire à confirmer
Avec 12 apparitions toutes compétitions confondues cette saison, le défenseur droitier a montré des choses intéressantes, mais son temps de jeu demeure limité à Paris. Une situation qui pousse logiquement vers une nouvelle étape.
Une certitude émerge : Noham Kamara ne poursuivra pas l’exercice au PSG. Sauf retournement, son avenir immédiat devrait bien se jouer en Ligue 1, sous d’autres couleurs. Reste à savoir quand Lyon pourra officialiser ce qui ressemble déjà à un joli coup de fin de mercato.