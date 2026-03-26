Robert Lewandowski, Gianluigi Donnarumma et 11 autres grandes stars risquent de manquer la Coupe du monde 2026

Bien qu'elle ne fasse pas partie des grandes puissances européennes, la Pologne est une habituée des compétitions internationales. Elle a participé aux cinq derniers Championnats d'Europe et à quatre des six dernières Coupes du monde, mais sa participation à l'édition 2026 est sérieusement menacée.

Même si Robert Lewandowski continue de faire des merveilles à 37 ans, la Pologne devra battre l'Albanie, puis la Suède ou l'Ukraine pour se qualifier pour l'Amérique du Nord, après avoir terminé deuxième derrière les Pays-Bas lors de la phase de groupes. Alors que l'attaquant vétéran mène toujours l'attaque d'une équipe prolifique du FC Barcelone qui pourrait terminer la saison avec le doublé Liga et Ligue des champions, ce serait une énorme déception s'il ne pouvait pas disputer une dernière Coupe du monde.

Lewandowski n'est plus qu'à 12 buts de devenir le premier joueur de l'histoire de la Pologne à atteindre la barre des 100 buts en sélection nationale, son total de 88 buts lui donnant déjà 40 longueurs d'avance sur Wlodzimierz Lubanski, deuxième au classement historique du pays. Battre ce record lors d'une Coupe du monde serait sans aucun doute d'autant plus spécial, mais il doit d'abord se donner la chance d'y parvenir.