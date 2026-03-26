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Robert Lewandowski, Gianluigi Donnarumma et 11 autres grandes stars risquent de manquer la Coupe du monde 2026

Analysis
Coupe du monde
R. Lewandowski
G. Donnarumma
A. Isak
V. Gyoekeres
A. Guler
C. Eriksen
Coupe du Monde - Qualification UEFA - 2ème Tour
World Cup Qualification CAF
Pologne
Italie
Suède
Turquie
Tchéquie
Slovaquie
Pays de Galles
DR Congo
Danemark
Irlande
P. Schick
S. Lobotka
Y. Wissa
H. Wilson
C. Kelleher
FEATURES

La dernière fenêtre internationale avant la fin de la saison 2025-2026 des clubs est arrivée. Pour la plupart des grandes puissances mondiales, ce mois-ci est consacré à la mise au point finale avant la Coupe du monde qui se déroulera aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Mais toutes les équipes n'ont pas le luxe de pouvoir planifier aussi longtemps à l'avance, plusieurs poids lourds n'ayant pas encore décroché leur billet pour le tournoi.

Le football international est à son apogée lorsque l'enjeu est de tout ou rien. Cette semaine, nous allons nous régaler. Les 16 équipes européennes en lice pour les barrages s'affronteront pour décrocher les quatre dernières places qualificatives pour l'UEFA, tandis que deux autres places seront attribuées à l'issue de confrontations intercontinentales.

Même avec un nombre record de 48 équipes participant au tournoi de cet été, de nombreuses superstars devront tout de même se contenter de regarder les matchs depuis chez elles. Alors, qui risque de rester sur son canapé plutôt que de fouler la pelouse ? GOAL vous dit tout...

  • Poland v Netherlands - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Robert Lewandowski (Pologne)

    Bien qu'elle ne fasse pas partie des grandes puissances européennes, la Pologne est une habituée des compétitions internationales. Elle a participé aux cinq derniers Championnats d'Europe et à quatre des six dernières Coupes du monde, mais sa participation à l'édition 2026 est sérieusement menacée.

    Même si Robert Lewandowski continue de faire des merveilles à 37 ans, la Pologne devra battre l'Albanie, puis la Suède ou l'Ukraine pour se qualifier pour l'Amérique du Nord, après avoir terminé deuxième derrière les Pays-Bas lors de la phase de groupes. Alors que l'attaquant vétéran mène toujours l'attaque d'une équipe prolifique du FC Barcelone qui pourrait terminer la saison avec le doublé Liga et Ligue des champions, ce serait une énorme déception s'il ne pouvait pas disputer une dernière Coupe du monde.

    Lewandowski n'est plus qu'à 12 buts de devenir le premier joueur de l'histoire de la Pologne à atteindre la barre des 100 buts en sélection nationale, son total de 88 buts lui donnant déjà 40 longueurs d'avance sur Wlodzimierz Lubanski, deuxième au classement historique du pays. Battre ce record lors d'une Coupe du monde serait sans aucun doute d'autant plus spécial, mais il doit d'abord se donner la chance d'y parvenir.

    • Publicité
  • Germany v Italy - UEFA Nations League Quarterfinal Leg TwoGetty Images Sport

    Gianluigi Donnarumma (Italie)

    Gianluigi Donnarumma compte 79 sélections avec l'Italie depuis ses débuts en 2016 ; il a d'ailleurs été le meilleur joueur de l'équipe lors de leur campagne victorieuse à l'Euro 2020, au cours de laquelle ils ont créé la surprise en battant l'Angleterre pour remporter le titre de champions d'Europe. Il est toutefois assez étonnant de constater qu'il n'a jamais disputé de Coupe du monde.

    L'Italie risque sérieusement de manquer une troisième phase finale consécutive pour la première fois de son histoire. Sa série actuelle de deux absences successives constitue déjà son pire bilan, et un tollé s'élèverait dans son pays si elle échouait à nouveau à se qualifier, d'autant plus que l'équipe qui lui a ravé la première place de son groupe n'était autre que la Norvège. « Je suis contrarié et déçu », avait déclaré sans détour Donnarumma en novembre après avoir terminé deuxième.

    Les Azzurri, désormais entraînés par Gennaro Gattuso, accueilleront l'Irlande du Nord au premier tour des barrages de l'UEFA, le vainqueur affrontant ensuite le Pays de Galles ou la Bosnie-Herzégovine. Donnarumma et l'Italie ne laisseront sûrement pas passer cette chance, n'est-ce pas ?...

  • Turkey-Faces-Bulgaria-QualifierAFP

    Arda Güler (Turquie)

    L'ascension d'Arda Güler a constitué un rebondissement intéressant dans la saison mouvementée du Real Madrid. Ce meneur de jeu au talent imprévisible a su gagner la confiance tant de Xabi Alonso que de son successeur, Álvaro Arbeloa, devenant ainsi un titulaire incontournable au Bernabéu après n'avoir joué que de manière sporadique sous les ordres de Carlo Ancelotti.

    De plus, le joueur de 21 ans possède déjà une expérience significative au niveau international avec la Turquie, où il a joué un rôle de premier plan lors de leur parcours mémorable jusqu’aux quarts de finale de l’Euro 2024, confirmant ainsi leur statut de « outsiders » avant le tournoi.

    Si une équipe composée de Güler, de la star de la Juventus Kenan Yildiz, du meneur de jeu de l’Inter Hakan Çalhanoğlu et de Ferdi Kadioglu, de Brighton, veut se qualifier pour la première Coupe du monde du pays depuis sa troisième place en 2002, elle devra battre la Roumanie à Istanbul, puis soit la Slovaquie, soit le Kosovo. Cela semble un parcours raisonnable, compte tenu du fait qu’elle a dû affronter l’Espagne, championne d’Europe, lors des qualifications.

  • Sweden v Slovakia - UEFA Nations League 2024/25 League C Group C1Getty Images Sport

    Alexander Isak et Viktor Gyokeres (Suède)

    Les saisons d’Alexander Isak et de Viktor Gyökérès devaient être à la fois parallèles et, paradoxalement, vouées à s’affronter. Ils ont rejoint les deux favoris du titre de Premier League, respectivement Liverpool et Arsenal, alors qu’on les voyait déjà unir leur incroyable puissance offensive pour propulser la Suède en Coupe du monde.

    Et, disons-le, la campagne ne s'est pas tout à fait déroulée ainsi. Gyokeres n'a pas particulièrement brillé avec les Gunners, mais il est leur attaquant titulaire et ils ont toutes les chances de remporter la Premier League. À Anfield, Isak avait du mal à s'adapter avant même de se fracturer la jambe en décembre.

    Cette blessure empêchera Isak de participer aux barrages de la Suède contre l’Ukraine, puis contre la Pologne ou l’Albanie. Les Suédois ont de la chance d’être même arrivés à ce stade, puisqu’ils ne se sont qualifiés qu’en remportant la Ligue des Nations C et en terminant derniers de leur groupe de qualification. Avec Graham Potter désormais aux commandes de l’équipe nationale, Gyokeres devrait mener seul l’attaque. Isak n'est pas le seul absent de marque, le capitaine Dejan Kulusevski se remettant lui aussi d'une blessure complexe au genou, bien qu'il soit présent au stage et qu'il encouragera ses compatriotes depuis le bord du terrain.

  • FBL-FRIENDLY-DEN-NIRAFP

    Christian Eriksen (Danemark)

    Christian Eriksen a depuis longtemps dépassé son apogée, ce n’est un secret pour personne, mais la Coupe du monde serait meilleure avec lui qu’sans lui. Pourquoi ? Parce qu’il a désormais atteint ce statut de « légende » où, s’il apparaissait à l’écran lors d’un match au hasard cet été, on réagirait immédiatement avec, avant tout, un sentiment de nostalgie.

    Le meneur de jeu est titulaire en Coupe du monde depuis 2010 et c'est un miracle qu'il joue encore après son arrêt cardiaque lors de l'Euro 2020. Le Danemark n'a plus la même puissance de frappe qu'autrefois, avec Rasmus Hojlund, le flop de Manchester United, et Mikkel Damsgaard, la star de Brentford, comme autres noms notables dans ses rangs, même si, à l'instar de la Pologne mentionnée plus haut, il est difficile d'imaginer un grand tournoi sans eux. Les Danois recevront la Macédoine du Nord avant un éventuel affrontement avec la Tchéquie ou la République d'Irlande.

  • England v Republic of Ireland - UEFA Nations League 2024/25 League B Group B2Getty Images Sport

    Caoimhin Kelleher (République d'Irlande)

    Troy Parrott est ce joueur irlandais qui est devenu un héros national et a fait sensation sur la scène internationale grâce à son incroyable triplé qui a permis de battre la Hongrie et de décrocher une place en barrages ; il est donc dommage qu'il ne soit pas celui que l'on met ici en avant.

    C'est Caoimhin Kelleher qui reste le joueur phare de l'Irlande, lui qui a consolidé son statut de l'un des meilleurs gardiens de but de la Premier League cette saison. Certes, il a toujours brillé lorsqu'il était appelé à remplacer Alisson Becker à Liverpool, mais il avait besoin de jouer régulièrement pour prouver qu'il était plus qu'un simple bénéficiaire des circonstances.

    Brentford et l'Irlande peuvent compter sur l'un des gardiens les plus sûrs du football. Se qualifier pour la Coupe du monde, via la Tchéquie puis le Danemark ou la Macédoine du Nord, lui donnerait l'occasion de rehausser encore davantage son statut.

  • FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIERS-CZE-GIBAFP

    Patrik Schick (République tchèque)

    Pour contrer Kelleher et l'Irlande, on retrouve l'attaquant vedette du Bayer Leverkusen, Patrik Schick. Eh oui, il continue de marquer à tour de bras en Allemagne, avec 27 buts toutes compétitions confondues la saison dernière et déjà 15 cette saison. Il possède bien sûr une solide expérience des tournois internationaux : ce lob tiré depuis la ligne médiane contre l'Écosse lors de l'Euro 2020 a été un retour en beauté pour les supporters après le confinement lié au coronavirus.

    La Tchéquie ne s'est jamais qualifiée pour une Coupe du monde en tant que nation indépendante, bien qu'elle ait participé à tous les Championnats d'Europe depuis sa séparation de la Slovaquie. C'est à des joueurs comme Schick, Tomas Soucek et Ladislav Krejci de mettre fin à cette série noire, après avoir terminé à six points de la Croatie.

  • Germany v Slovakia - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Stanislav Lobotka (Slovaquie)

    De l'autre côté de la frontière, la Slovaquie espère se qualifier pour sa deuxième Coupe du monde. Les « Sokoli » ont fait leurs débuts en 2010 en Afrique du Sud, où ils ont atteint les huitièmes de finale avant de s'incliner face aux Pays-Bas.

    À cette occasion, ils étaient menés par Marek Hamsik, un milieu de terrain accompli de Naples, qui occupe désormais le poste d'entraîneur adjoint de l'équipe nationale. Cette fois-ci, ils espèrent à nouveau qu'un milieu de terrain accompli de Naples pourra les guider, avec Stanislav Lobotka, vainqueur du Scudetto, qui apporte son charisme.

    La Slovaquie n'a pas vraiment réussi à rivaliser avec l'Allemagne lors du premier tour de qualification, et espère donc que les barrages contre le Kosovo, puis contre la Turquie ou la Roumanie, s'avéreront beaucoup plus cléments.

  • Wales v North Macedonia - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Harry Wilson (Pays de Galles)

    Harry Wilson met tout en œuvre pour s’imposer comme une figure incontournable du milieu de tableau de la Premier League, grâce à des performances époustouflantes avec Fulham ces deux dernières saisons. Son contrat arrivant à échéance cet été, il pourrait décrocher un contrat juteux s’il joue bien ses cartes. Qualifier le Pays de Galles pour la Coupe du monde et briller en Amérique du Nord lui donnerait certainement plus de poids à la table des négociations. 

    Les Red Dragons ont laissé la Belgique, dont la génération d'or est désormais passée, s'échapper en tête de leur groupe de qualification, ce qui signifie qu'ils devront désormais venir à bout de la Bosnie-Herzégovine et de l'Italie ou de l'Irlande du Nord dans les prochains jours. Il n'y a pas de Gareth Bale ni d'Aaron Ramsey pour les mener à la victoire cette fois-ci, Wilson étant le joueur le plus proche dont ils disposent actuellement d'un attaquant capable de changer le cours d'un match et de marquer de nulle part.

  • Newcastle United v Burnley - Premier LeagueGetty Images Sport

    Yoane Wissa (République démocratique du Congo)

    Nous terminons avec le seul joueur de cette liste qui ne provient pas du circuit des barrages européens. La République démocratique du Congo, qui compte dans ses rangs des stars telles que Yoane Wissa, Aaron Wan-Bissaka et Noah Sadiki, a dû faire un long détour pour tenter de se qualifier pour sa première Coupe du monde depuis sa seule et unique participation sous le nom du Zaïre, en 1974.

    Elle a terminé deuxième derrière le Sénégal dans son groupe de qualification initial, s'assurant ainsi une place dans le tour de force qu'est le deuxième tour de la CAF. Elle a d'abord battu le Cameroun 1-0 grâce à un but décisif de dernière minute de Chancel Mbemba, avant d'éliminer le Nigeria aux tirs au but pour décrocher sa place dans les barrages intercontinentaux.

    La RD Congo part grande favorite pour se qualifier pour l'Amérique du Nord, puisqu'elle affrontera mardi la Nouvelle-Calédonie ou la Jamaïque dans un match décisif.