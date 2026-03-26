Robert Lewandowski, Gianluigi Donnarumma et 11 autres grandes stars risquent de manquer la Coupe du monde 2026

Le football international est à son apogée lorsque l'enjeu est de tout ou rien. Cette semaine, nous allons nous régaler. Les 16 équipes européennes en lice pour les barrages s'affronteront pour décrocher les quatre dernières places qualificatives pour l'UEFA, tandis que deux autres places seront attribuées à l'issue de confrontations intercontinentales.
Même avec un nombre record de 48 équipes participant au tournoi de cet été, de nombreuses superstars devront tout de même se contenter de regarder les matchs depuis chez elles. Alors, qui risque de rester sur son canapé plutôt que de fouler la pelouse ? GOAL vous dit tout...