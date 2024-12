Annoncé proche de Nantes, Habib Beye ne sera finalement pas l’entraîneur des Canaris. Une audition décisive a changé la donne. Voici pourquoi.

Habib Beye, ancien entraîneur du Red Star, semblait tout proche de réaliser son rêve d’entraîner en Ligue 1. Pourtant, le FC Nantes, en quête d’un successeur à Antoine Kombouaré, a finalement décidé de ne pas miser sur lui. Lors de l’audition avec les dirigeants nantais, Beye n’a pas su convaincre. Le projet qu’il a présenté n’a pas trouvé écho auprès de Waldemar Kita et son entourage, qui recherchent une solution immédiate pour stabiliser le club. Il y a aussi eu un désaccord sur la composition de son staff, selon ce que rapporte L'Equipe.

Habib Beye, connu pour son style ambitieux et ses idées novatrices, a pourtant réussi à hisser le Red Star en Ligue 2 et s’est construit une réputation d’entraîneur prometteur. Mais l’exigence du contexte nantais, combinée à l’urgence des résultats, semble avoir joué en défaveur de l’ancien défenseur de l’OM.

Qui pour succéder à Kombouaré ?

Avec l’élimination de la piste Habib Beye, Nantes explore d’autres options. Claude Puel, Philippe Montanier et Stéphane Moulin apparaissent désormais comme les candidats les plus sérieux pour reprendre les rênes des Canaris. Ces techniciens expérimentés offrent des garanties en termes de gestion de crise, ce qui correspond mieux aux attentes du club.

Sergio Conceição, autre piste évoquée, a décliné en raison de ses exigences élevées et d’un manque d’enthousiasme pour un retour en terre nantaise. Waldemar Kita devra donc trancher rapidement, car le temps presse pour sauver une saison déjà bien mal engagée.

Un rendez-vous manqué pour Beye

Pour Habib Beye, cet échec prolonge une série de rendez-vous manqués avec la Ligue 1. On l'avait déjà annoncé à Rennes, à Lyon et à Marseille sans que cela ne se concrétise. Malgré son talent et son ambition, il reste à distance des bancs de l’élite française. Ce revers à Nantes lui rappelle que, dans le football, convaincre passe avant tout par l’alignement parfait entre projet sportif et vision des dirigeants.