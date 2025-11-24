Reda Belahyane à l’OM, la Lazio fixe son prix

L’Olympique de Marseille occupe la deuxième place en Ligue 1 après treize journées. Un bilan encourageant, même si Roberto De Zerbi doit gérer une série d’indisponibilités depuis plusieurs semaines. Ces absences, qui s’accumulent dans plusieurs zones du jeu, poussent la direction marseillaise à revoir ses plans pour l’hiver.

Medhi Benatia et Pablo Longoria discutent déjà de profils capables d’apporter du souffle et des solutions supplémentaires. Le secteur offensif compte plusieurs longues blessures, notamment Amine Gouiri et Hamed Junior Traoré, ce qui oblige à envisager une recrue dans ce registre. Mais le milieu attire autant l’attention.

Depuis quelques jours, les échos venus d’Italie évoquent un intérêt concret de l’OM pour Reda Belahyane, jeune joueur marocain de la Lazio. Le site Africafoot confirme la piste et affirme que Marseille montre l’envie la plus forte, devant Rennes, également en réflexion. Benatia suit Reda Belahyane depuis longtemps. Il connaît son tempérament, sa façon de jouer et son potentiel. Il voit en lui le profil idéal pour renforcer l’OM dès la fenêtre hivernale.