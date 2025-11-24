L’Olympique de Marseille prépare déjà son hiver. Le club veut renforcer un effectif qui avance malgré plusieurs absences. En coulisses, un dossier retient l’attention de Medhi Benatia, déterminé à attirer un milieu qu’il connaît parfaitement. La Lazio écoute, mais elle réclame un montant clair. Marseille doit désormais trancher.
Reda Belahyane à l’OM, la Lazio fixe son prix
- Getty Images Sport
L’OM cherche du renfort au milieu pour janvier
L’Olympique de Marseille occupe la deuxième place en Ligue 1 après treize journées. Un bilan encourageant, même si Roberto De Zerbi doit gérer une série d’indisponibilités depuis plusieurs semaines. Ces absences, qui s’accumulent dans plusieurs zones du jeu, poussent la direction marseillaise à revoir ses plans pour l’hiver.
Medhi Benatia et Pablo Longoria discutent déjà de profils capables d’apporter du souffle et des solutions supplémentaires. Le secteur offensif compte plusieurs longues blessures, notamment Amine Gouiri et Hamed Junior Traoré, ce qui oblige à envisager une recrue dans ce registre. Mais le milieu attire autant l’attention.
Depuis quelques jours, les échos venus d’Italie évoquent un intérêt concret de l’OM pour Reda Belahyane, jeune joueur marocain de la Lazio. Le site Africafoot confirme la piste et affirme que Marseille montre l’envie la plus forte, devant Rennes, également en réflexion. Benatia suit Reda Belahyane depuis longtemps. Il connaît son tempérament, sa façon de jouer et son potentiel. Il voit en lui le profil idéal pour renforcer l’OM dès la fenêtre hivernale.
- Getty Images Sport
Benatia insiste pour Reda Belahyane
Selon Africafoot, la Lazio reste disposée à ouvrir la porte. Une source proche du dossier, qui suit les discussions de très près, affirme que l’affaire avance sur un terrain clair. Elle déclare :
« La direction de la Lazio ne voit aucun inconvénient à laisser partir Reda Belahyane lors du prochain marché des transferts. Elle a demandé à son agent de lui trouver une offre sérieuse d’au moins 10 millions d’euros ».
Le message ne souffre d’aucune ambiguïté : le club italien accepte l’idée d’un transfert, mais exige une proposition solide.
Marseille doit donc décider s’il souhaite sortir 10 millions d’euros pour un milieu supplémentaire. De Zerbi s’appuie déjà sur Hojbjerg, Vermeeren, Gomes, Kondogbia, O’Riley ou encore Nadir. Une concurrence dense, mais Belahyane présente un style différent. Son jeu technique, sa capacité à accélérer proprement et son intelligence dans les petits espaces séduisent Benatia.
- Getty Images Sport
Une décision attendue : janvier ou l’été prochain ?
L’OM cherche la bonne équation. Investir maintenant renforcerait l’équipe pour la deuxième partie de saison, surtout dans une période où De Zerbi réclame du soutien. Mais si le club hésite, la piste pourrait se prolonger jusqu’à l’été.
La Lazio, elle, attend simplement une offre conforme à son exigence. Le joueur, 21 ans, observe la situation en silence, mais son entourage voit Marseille comme une possibilité sérieuse.
L’hiver approche. Le dossier avancera vite. Tout dépendra de la volonté du club phocéen de s’aligner sur les demandes italiennes.