À quelques semaines du mercato estival, l’avenir d’Enzo Fernández agite déjà l’Europe. Le milieu de terrain de Chelsea FC, annoncé dans le viseur du Real Madrid et du Paris Saint-Germain, a récemment tenu des propos qui pourraient orienter son futur.
Real Madrid ou PSG ? Enzo Fernandez fait son choix à travers une déclaration forte
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Un avenir incertain à Chelsea
À Londres, les discussions autour d’un possible départ d’Enzo Fernández prennent de l’ampleur. Vice-capitaine des Blues derrière Reece James, l’international argentin reste un élément majeur de l’effectif. Pourtant, les rumeurs persistent.
Le PSG surveille attentivement la situation. Le club parisien envisagerait même un investissement conséquent pour attirer l’ancien joueur de River Plate. Dans le même temps, le Real Madrid suit également le dossier avec attention. Le club espagnol cherche à renforcer son entrejeu et voit en Fernández un profil compatible avec ses ambitions.
Au cœur de ces spéculations, le joueur entretient lui-même le flou. Une récente sortie médiatique a d’ailleurs relancé toutes les hypothèses.
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Madrid dans les pensées de Fernández
Lors d’un entretien accordé à Avirales sur YouTube, Enzo Fernández a évoqué son attirance pour l’Espagne. Le champion du monde argentin n’a pas caché son intérêt pour Madrid, une déclaration qui a rapidement fait réagir.
« J’aimerais vivre en Espagne. J’aime beaucoup Madrid, ça me rappelle Buenos Aires. Je vivrais à Madrid. Un joueur peut vivre où il veut. Je me débrouille en anglais, mais ce serait mieux en espagnol », a-t-il confié.
Ces propos alimentent les spéculations autour d’un possible départ vers la Liga. Le Real Madrid apparaît naturellement comme une destination crédible. Le PSG reste toutefois dans la course, prêt à tenter sa chance si l’opportunité se présente.
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Un retour à River Plate déjà dans un coin de sa tête
Au cours de cette même interview, Enzo Fernández a également évoqué son avenir à plus long terme. Le milieu de terrain n’a pas caché son attachement à River Plate. Mais il a aussi posé ses conditions pour un éventuel retour.
« Je reviendrai au River, mais pas pour prendre ma retraite, je veux revenir en pleine forme », a-t-il fait savoir.
Cette déclaration confirme l’ambition du joueur. En attendant, l’avenir immédiat d’Enzo Fernández reste incertain. Real Madrid, PSG ou Chelsea… le feuilleton ne fait que commencer.