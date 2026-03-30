Real Madrid ou PSG ? Enzo Fernandez fait son choix à travers une déclaration forte

Lors d’un entretien accordé à Avirales sur YouTube, Enzo Fernández a évoqué son attirance pour l’Espagne. Le champion du monde argentin n’a pas caché son intérêt pour Madrid, une déclaration qui a rapidement fait réagir.

« J’aimerais vivre en Espagne. J’aime beaucoup Madrid, ça me rappelle Buenos Aires. Je vivrais à Madrid. Un joueur peut vivre où il veut. Je me débrouille en anglais, mais ce serait mieux en espagnol », a-t-il confié.

Ces propos alimentent les spéculations autour d’un possible départ vers la Liga. Le Real Madrid apparaît naturellement comme une destination crédible. Le PSG reste toutefois dans la course, prêt à tenter sa chance si l’opportunité se présente.



