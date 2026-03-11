Getty Images Sport
Enzo Fernandez au PSG ? La star des Blues pourrait provoquer un départ surprise si Chelsea ne parvient pas à décrocher sa place en Ligue des champions
La qualification pour la Ligue des champions est la clé
Selon le journal français L'Équipe, Fernandez est devenu une cible à long terme pour le PSG. Les champions d'Europe en titre poursuivent activement le joueur de 25 ans, sentant une opportunité potentielle si Chelsea venait à manquer la compétition européenne d'élite. L'Argentin est arrivé du Benfica en janvier 2023 pour la somme astronomique de 121 millions d'euros, et bien que son contrat court jusqu'en juin 2032, le géant français possède les moyens financiers nécessaires pour tester la détermination de Chelsea.
La menace d'une sortie surprise est étroitement liée au succès national. Après 29 journées, les Blues occupent la cinquième place de la Premier League avec 48 points, à égalité avec Liverpool, sixième. Ils ne sont qu'à trois points d'Aston Villa et de Manchester United dans la course au top 4. Ne pas se qualifier pour la compétition la saison prochaine serait un coup dur pour les Blues, compte tenu de leurs dépenses importantes ces dernières années, ce qui pourrait les contraindre à laisser partir l'Argentin si une offre intéressante se présentait.
Changements au niveau de la direction et nouvelles exigences contractuelles
Le milieu de terrain reste un élément essentiel sous la houlette du nouvel entraîneur Liam Rosenior. Néanmoins, selon certaines informations, le joueur aurait été initialement perturbé par les changements intervenus au sein du staff technique au début de l'année civile, car il entretenait des liens étroits avec l'ancien entraîneur Enzo Maresca. Cette période de transition a coïncidé avec d'intenses spéculations concernant son engagement à long terme envers le club de l'ouest londonien.
Pour compliquer encore les choses, il a récemment changé d'agent. Il a rejoint une nouvelle agence qui compte parmi ses clients l'ancienne star du PSG Javier Pastore et l'agent réputé Matias Toranzo. Après une saison brillante, ses représentants ont rapidement fait part de leurs intentions au club, demandant une amélioration de son contrat. Bien que le Sud-Américain touche un salaire élevé, son entourage estime que ses performances justifient de nouvelles conditions.
Des statistiques remarquables qui suscitent l'intérêt européen
Il a appuyé ses revendications par des performances exceptionnelles sur le terrain cette saison. En 42 apparitions toutes compétitions confondues (dont 28 en championnat, 8 en Europe, 4 en EFL Cup et 2 en FA Cup), il a inscrit 11 buts et délivré 8 passes décisives en 3 331 minutes. Il occupe actuellement la première place parmi ses coéquipiers en termes d'occasions créées et de passes réussies.
Alors que le PSG mène la course au titre continental, il admirerait également le Real Madrid, le club espagnol de renom. Il est intéressant de noter que, selon certaines informations, il serait moins enthousiaste à l'idée de rejoindre la Ligue 1 qu'à celle d'un éventuel transfert au Bernabeu. Malgré cela, le club reste tout à fait serein face à la situation, affirmant fermement qu'il n'a aucune intention de vendre son précieux atout.
Rosenior veut absolument garder sa star
Rosenior a clairement exprimé son désir de conserver le dynamo du milieu de terrain. Répondant aux rumeurs de transfert, le manager a récemment déclaré : « Cela ne signifie rien pour moi. Quand vous êtes un joueur de classe mondiale, il y aura toujours des spéculations que vous ne pouvez pas contrôler. » Il considère clairement le joueur comme la pierre angulaire de sa vision tactique à long terme.
L'entraîneur anglais a ajouté : « C'est un joueur de Chelsea. Il est très important pour moi. Je pense que nous allons avoir une très bonne relation, qui, je l'espère, sera fructueuse à court et à long terme. » Chelsea accueillant Newcastle United lors de son prochain match de championnat décisif, il est essentiel de combler cet écart de trois points. Assurer la qualification en Ligue des champions est primordial pour satisfaire une équipe de ce calibre et empêcher son départ.
