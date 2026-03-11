Enzo Fernandez au PSG ? La star des Blues pourrait provoquer un départ surprise si Chelsea ne parvient pas à décrocher sa place en Ligue des champions

Selon le journal français L'Équipe, Fernandez est devenu une cible à long terme pour le PSG. Les champions d'Europe en titre poursuivent activement le joueur de 25 ans, sentant une opportunité potentielle si Chelsea venait à manquer la compétition européenne d'élite. L'Argentin est arrivé du Benfica en janvier 2023 pour la somme astronomique de 121 millions d'euros, et bien que son contrat court jusqu'en juin 2032, le géant français possède les moyens financiers nécessaires pour tester la détermination de Chelsea.

La menace d'une sortie surprise est étroitement liée au succès national. Après 29 journées, les Blues occupent la cinquième place de la Premier League avec 48 points, à égalité avec Liverpool, sixième. Ils ne sont qu'à trois points d'Aston Villa et de Manchester United dans la course au top 4. Ne pas se qualifier pour la compétition la saison prochaine serait un coup dur pour les Blues, compte tenu de leurs dépenses importantes ces dernières années, ce qui pourrait les contraindre à laisser partir l'Argentin si une offre intéressante se présentait.