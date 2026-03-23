Enzo Fernández affirme n'avoir eu « aucune discussion » avec le Real Madrid, mais reste évasif quant à son avenir à Chelsea

Les rumeurs concernant un éventuel transfert de Fernandez au Real Madrid s'intensifient alors que la saison de Chelsea part rapidement à vau-l'eau. Depuis qu'il a remplacé Enzo Maresca en janvier, Liam Rosenior a dirigé 19 matches, devenant ainsi le septième entraîneur sous les ordres duquel Fernandez a joué en seulement trois ans. Cette instabilité au poste d'entraîneur aurait profondément déçu le milieu de terrain. De plus, une série désastreuse de quatre défaites consécutives a considérablement assombri l'ambiance à Stamford Bridge. Parmi les récentes défaites cuisantes, on compte une humiliante défaite 5-2 à l'extérieur et une défaite 3-0 à domicile face au Paris Saint-Germain, qui a scellé leur élimination de la Ligue des champions, avant qu'ils ne s'inclinent 3-0 en Premier League face à Everton ce week-end. Les Blues végètent à la sixième place avec 48 points, à six points de l'Aston Villa, quatrième.