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Enzo Fernández affirme n'avoir eu « aucune discussion » avec le Real Madrid, mais reste évasif quant à son avenir à Chelsea
L'instabilité à Chelsea et l'avenir de Fernandez
Les rumeurs concernant un éventuel transfert de Fernandez au Real Madrid s'intensifient alors que la saison de Chelsea part rapidement à vau-l'eau. Depuis qu'il a remplacé Enzo Maresca en janvier, Liam Rosenior a dirigé 19 matches, devenant ainsi le septième entraîneur sous les ordres duquel Fernandez a joué en seulement trois ans. Cette instabilité au poste d'entraîneur aurait profondément déçu le milieu de terrain. De plus, une série désastreuse de quatre défaites consécutives a considérablement assombri l'ambiance à Stamford Bridge. Parmi les récentes défaites cuisantes, on compte une humiliante défaite 5-2 à l'extérieur et une défaite 3-0 à domicile face au Paris Saint-Germain, qui a scellé leur élimination de la Ligue des champions, avant qu'ils ne s'inclinent 3-0 en Premier League face à Everton ce week-end. Les Blues végètent à la sixième place avec 48 points, à six points de l'Aston Villa, quatrième.
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Répondre aux rumeurs concernant Madrid
Selon un article publié par AS, Fernández s'est empressé de calmer les rumeurs médiatiques qui s'étaient intensifiées autour d'un éventuel transfert au Santiago Bernabéu. S'adressant aux journalistes à son arrivée à l'aéroport d'Ezeiza pour rejoindre la sélection argentine, le joueur de 25 ans a apporté une réponse claire aux spéculations actuelles. Il a déclaré : « Il reste encore quelques mois avant la fin de la saison. Le Real Madrid ? La vérité, c’est qu’il n’y a rien, aucune discussion. Pour l’instant, nous sommes concentrés sur Chelsea, sur ce qu’il reste des derniers matchs. Après la Coupe du monde, nous verrons. »
Impasse contractuelle et nouveaux agents
La direction des Blues avait initialement pour objectif de s'assurer l'engagement à long terme du joueur après leur triomphe en Coupe du monde des clubs l'été dernier. Son contrat actuel, d'une durée exceptionnelle, n'expire qu'à la fin du mois de juin 2032. Néanmoins, les discussions concernant une prolongation de contrat sont au point mort. Pour ajouter encore à l'intrigue entourant sa situation incertaine, il s'est récemment associé à une nouvelle agence de représentation, The Elegant Game, dirigée par Javier Pastore et Matias Toranzo. Ce changement stratégique n'a fait qu'intensifier l'intérêt des clubs d'élite européens, dont le Paris Saint-Germain.
- Adrian Dennis / AFP
L'attrait de la capitale espagnole
Même si sa priorité immédiate est de mener à bien les trois derniers mois de la saison nationale et de défendre le titre mondial de l'Argentine lors de la prochaine Coupe du monde, l'attrait de la capitale espagnole est de plus en plus fort. Selon certaines informations, son ambition ultime serait de consolider un héritage légendaire au Bernabéu. Il se rend déjà fréquemment dans la ville pendant ses périodes de repos. En déclarant explicitement que son avenir serait réévalué après le tournoi estival, il a de fait mis le club de Premier League en état d'alerte maximale. Celui-ci doit désormais mener une bataille titanesque pour convaincre son joueur vedette de rester.