Alvaro Arbeloa compare Kylian Mbappé à Ronaldo : "On manque de superlatifs pour…"

Auteur d’un but dans le temps additionnel, Kylian Mbappé a inscrit sa 23ᵉ réalisation en Liga cette saison. Un chiffre impressionnant qui illustre sa régularité, alors même que le collectif madrilène peine à convaincre sur la durée. Toutes compétitions confondues, l’attaquant français affiche désormais 38 buts en 31 matchs, soit le total le plus élevé en Europe, à égalité avec Harry Kane.

Buteur pour la sixième rencontre consécutive en championnat, le capitaine de l’équipe de France s’impose comme l’assurance tous risques du Real. Son efficacité constante maintient Madrid dans la course au titre et dans le sillage du FC Barcelone en tête du classement. Sans lui, le bilan chiffré serait bien différent.