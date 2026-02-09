Même quand le jeu déçoit, Kylian Mbappé continue de porter le Real Madrid à bout de bras. Face à Valence, dimanche, les Merengue ont encore gagné sans briller (0-2), guidés par l’efficacité clinique de leur numéro 9, qui porte quand même le 10.
Alvaro Arbeloa compare Kylian Mbappé à Ronaldo : "On manque de superlatifs pour…"
- Getty Images
Mbappé, le fil conducteur d’un Real sous tension
Auteur d’un but dans le temps additionnel, Kylian Mbappé a inscrit sa 23ᵉ réalisation en Liga cette saison. Un chiffre impressionnant qui illustre sa régularité, alors même que le collectif madrilène peine à convaincre sur la durée. Toutes compétitions confondues, l’attaquant français affiche désormais 38 buts en 31 matchs, soit le total le plus élevé en Europe, à égalité avec Harry Kane.
Buteur pour la sixième rencontre consécutive en championnat, le capitaine de l’équipe de France s’impose comme l’assurance tous risques du Real. Son efficacité constante maintient Madrid dans la course au titre et dans le sillage du FC Barcelone en tête du classement. Sans lui, le bilan chiffré serait bien différent.
- Getty/GOAL
Arbeloa ose la comparaison avec Cristiano Ronaldo
À l’issue de la rencontre, Alvaro Arbeloa n’a pas cherché à masquer son admiration en conférence de presse. Le nouvel entraîneur madrilène a même établi un parallèle flatteur avec une légende récente du club, Cristiano Ronaldo, meilleur buteur de l’histoire du Real Madrid.
« On manque de superlatifs pour décrire Kylian. On pensait ne jamais voir un joueur comme Cristiano, et il semble que Mbappé soit en passe de devenir comme lui », a lancé l’Espagnol devant les médias.
Une sortie forte, symbolique, qui souligne l’impact immédiat du Français depuis le début de l’année. La référence à Cristiano Ronaldo, icône absolue du Bernabéu, place Mbappé face à des attentes immenses, mais aussi à une reconnaissance déjà assumée par son coach.
- (C)Getty Images
Frustration arbitrale et tensions persistantes
Cette réussite individuelle contraste avec un climat plus tendu autour de l’équipe. Le Real Madrid affiche un visage parfois crispé et les décisions arbitrales alimentent régulièrement l’agacement du vestiaire.
Dimanche, une séquence diffusée par DAZN Espagne montre Kylian Mbappé s’adresser au quatrième arbitre à la pause : « Comment il peut être hors-jeu? Je te demande une explication ». Avant de poursuivre, visiblement hors de lui, en français. Des phrases comme « Tête de bite » ou encore « c'est trop des bouffons (...), les arbitres frère », ont pu être lues sur ses lèvres.
Un nouvel épisode révélateur d’une tension latente, malgré les résultats.