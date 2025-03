Manchester City vs Brighton

Sur la sellette au Real Madrid, Eduardo Camavinga se dirige vers une destination inattendue.

Eduardo Camavinga continue d'attirer les convoitises des plus grands clubs européens. Pièce essentielle du Real Madrid, le milieu de terrain français fait partie des joueurs les plus prisés de sa génération. Pourtant, son avenir dans la capitale espagnole pourrait ne pas être aussi certain qu'on le pense. Avec le prochain mercato estival qui approche, un cador du football européen semble prêt à tout pour le déloger de la Maison Blanche.