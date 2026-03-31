Real Madrid, l'incroyable rebondissement pour Nico Schlotterbeck

Alors que plusieurs médias allemands évoquaient un accord imminent entre Nico Schlotterbeck et le Borussia Dortmund, le principal intéressé a tenu à corriger ces informations en marge du match amical face au Ghana. Face aux journalistes, il a été catégorique sur l’état réel des discussions.

Le défenseur a ainsi déclaré : « Je suis content que vous posiez la question, car j’ai lu cela dans votre journal aujourd’hui. Pour être honnête, je dois le démentir catégoriquement (que sa prolongation soit proche). Malheureusement, nous n’en sommes pas encore là. J’ai longtemps négocié avec Sebastian (Kehl). Il n’est plus là. Désormais, Ole sera mon interlocuteur, avec Lars. C’est pourquoi j’attendais cette question avec impatience. Mais ce que vous dites est totalement faux. »