Annoncé proche d’une prolongation avec le Borussia Dortmund ces derniers jours, Nico Schlotterbeck a totalement relancé son avenir lors de la trêve internationale. Le défenseur allemand a publiquement démenti les informations venues de la presse outre-Rhin, laissant planer le doute sur sa situation contractuelle. Une déclaration qui ravive immédiatement l’intérêt du Real Madrid, toujours à la recherche de renforts défensifs pour le prochain mercato estival.
Real Madrid, l'incroyable rebondissement pour Nico Schlotterbeck
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Nico Schlotterbeck dément les rumeurs sur sa prolongation avec Dortmund
Alors que plusieurs médias allemands évoquaient un accord imminent entre Nico Schlotterbeck et le Borussia Dortmund, le principal intéressé a tenu à corriger ces informations en marge du match amical face au Ghana. Face aux journalistes, il a été catégorique sur l’état réel des discussions.
Le défenseur a ainsi déclaré : « Je suis content que vous posiez la question, car j’ai lu cela dans votre journal aujourd’hui. Pour être honnête, je dois le démentir catégoriquement (que sa prolongation soit proche). Malheureusement, nous n’en sommes pas encore là. J’ai longtemps négocié avec Sebastian (Kehl). Il n’est plus là. Désormais, Ole sera mon interlocuteur, avec Lars. C’est pourquoi j’attendais cette question avec impatience. Mais ce que vous dites est totalement faux. »
- AFP
Nico Schlotterbeck ravive l’intérêt du Real Madrid
Dans ce contexte, Nico Schlotterbeck a également insisté sur la complexité de sa situation actuelle, laissant entendre que rien n’était encore tranché concernant son avenir. Une position qui ouvre la porte à plusieurs scénarios, notamment à l’étranger.
« J’ai parlé avec lui, mais nous n’en sommes pas encore au point où une prolongation est imminente. C’est aussi une mauvaise nouvelle pour les supporters du BVB, mais comme je l’ai dit, la situation n’est pas facile pour moi », explique Nico Schlotterbeck dans des propos rapportés par Foot Mercato.Une déclaration qui conforte le Real Madrid dans sa stratégie, alors que le club espagnol cherche activement à solidifier une défense parfois fragile cette saison.
Entre ambitions sportives et incertitudes contractuelles, Nico Schlotterbeck se retrouve désormais au cœur d’un dossier brûlant du mercato. Si Dortmund reste une option crédible, l’intérêt du Real Madrid pourrait rapidement prendre de l’ampleur dans les semaines à venir.