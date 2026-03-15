Schlotterbeck, nouveau Galactique du Real Madrid





Le départ d'Alaba est certain à l'expiration de son contrat fin juin, et le Real Madrid souhaite le remplacer par un joueur au profil similaire, c'est-à-dire un défenseur central gaucher. Schlotterbeck correspond à ce profil, et le fait qu'il lui reste moins de 18 mois de contrat avec Dortmund pourrait permettre de négocier un transfert à prix réduit cet été.





Schlotterbeck n'est pas disposé à signer un nouveau contrat pour le moment, ce qui inquiète fortement Dortmund. Cependant, le club madrilène a adopté une nouvelle approche, qu'il espère fructueuse : négocier une prolongation de contrat assortie d'une clause libératoire abordable, selon Diario AS.





Dortmund ne souhaite pas risquer de perdre Schlotterbeck, libre de tout contrat. Une telle situation pourrait se produire si le Real Madrid lui proposait de rejoindre le Bernabéu à l'instar de Kylian Mbappé et Trent Alexander-Arnold, une fois son contrat arrivé à échéance. Le club allemand envisage cette option comme une solution avantageuse pour tous, mais la décision de l'international allemand reste incertaine.





Le Real Madrid peut se permettre d'attendre 2027 pour Schlotterbeck.





Le Real Madrid pourrait très bien décider d'attendre l'expiration du contrat de Schlotterbeck à l'été 2027, étant donné qu'il pourrait prolonger celui de Rüdiger d'une année supplémentaire et recruter Ibrahima Konaté ou Jacobo Ramon cet été. On comprend que Dortmund redoute ce scénario, compte tenu de l'expérience vécue avec Mbappé et Alexander-Arnold, mais pour l'instant, le club risque de perdre son défenseur vedette d'une manière ou d'une autre.