Les détails du contrat dévoilés ! Le BVB sur le point de conclure un accord avec Nico Schlotterbeck ?

Le BVB souhaite construire une nouvelle équipe autour de Schlotterbeck, qui est actuellement en sélection nationale. « Dortmund se caractérise par des époques distinctes, et une nouvelle époque s'annonce. Le club est en train de changer un peu, et Schlotterbeck peut devenir le visage de cette nouvelle époque », a déclaré Matthias Sammer, conseiller du club, sur Sky. « Je suis profondément convaincu qu'il restera au Borussia Dortmund. »

Le contrat actuel de Schlotterbeck expire en 2027. Ole Book, présenté lundi comme nouveau directeur sportif, sera également présent à la table des négociations lors de la phase finale. Le BVB s'était séparé de Sebastian Kehl dimanche.