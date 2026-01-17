La victoire du Real Madrid face à Levante (2-0) lors de la 20e journée de Liga n’a pas dissipé toutes les tensions autour du club merengue. Dans un Santiago Bernabéu exigeant, Vinicius Jr a été pris pour cible par une partie du public malgré le succès final. Une situation délicate, survenue pour la première d’Alvaro Arbeloa sur le banc madrilène à domicile. Dans un contexte brûlant, l’ancien défenseur a immédiatement choisi de prendre position, livrant un discours fort et structurant autour de son ailier brésilien.
Real Madrid, Alvaro Arbeloa vole à la rescousse de Vinicius Jr
Vinicius Jr pris à partie par les supporters du Real Madrid
Pour son baptême du feu à domicile, Alvaro Arbeloa savait que l’exigence du Bernabéu ne laisserait aucune place à l’approximation. La première période, jugée insuffisante par les supporters, a été accompagnée de sifflets nourris, visant notamment Vinicius Jr. L’ailier brésilien, au centre du jeu offensif madrilène, a vécu une entame de match compliquée sur le plan émotionnel, dans un stade où chaque ballon perdu est scruté.
Après la rencontre, Alvaro Arbeloa n’a pas esquivé le sujet. Bien au contraire, il a assumé ce contexte tendu comme une composante naturelle du Real Madrid. Le technicien espagnol a tenu à souligner la réaction collective après la pause, estimant que cette victoire difficile devait servir de base à la construction de son projet. Dans ce cadre, Vinicius Jr apparaît déjà comme un élément central, malgré les critiques et les crispations du moment.
Arbeloa veut mettre Vinicius Jr au centre de son projet
Au-delà du résultat, la situation de Vinicius Jr a cristallisé les débats. Touché par les sifflets, le Brésilien a traversé une rencontre émotionnellement lourde. Alvaro Arbeloa a alors choisi de le défendre publiquement, en exposant sans détour sa vision. « Pour moi, c’est très clair, comme entraîneur du Madrid. Je vais travailler pour avoir le meilleur Vinicius, je vais exiger de mes joueurs qu’ils le cherchent, il n’a pas peur, il a du caractère, il a défendu ce club bec et ongles. C’est l’un des joueurs les plus déséquilibrants, si ce n’est le plus du monde. Il reflète ce qu’est un joueur du Real Madrid. Ce qu’a fait ce joueur en étant un enfant au Madrid, peu l’ont fait. Il va nous donner beaucoup de titres, comme il l’a déjà fait ».
Par cette déclaration, Alvaro Arbeloa a clairement posé Vinicius Jr comme une pierre angulaire de son Real Madrid. Un message protecteur, mais aussi exigeant, qui vise à remettre l’ailier brésilien dans les meilleures dispositions, au moment où la pression populaire menace de fragiliser la relation entre le joueur et les tribunes.
Alvaro Arbeloa prend la défense de Vinicius Jr
En conférence de presse, Alvaro Arbeloa a également tenu à contextualiser les sifflets visant Vinicius Jr. Pour lui, il ne s’agit ni d’un rejet définitif ni d’une injustice isolée, mais d’une manifestation de l’ADN madrilène. « Je ne crois pas qu’il soit sifflé à tous les matchs, je respecte énormément ce public parce que l’exigence qu’il met pousse les joueurs à donner le meilleur. Que personne n’oublie ce que Vini a fait ici, il a pris l’équipe sur ses épaules et nous a donné des titres. C’est l’un des nôtres et il va continuer à l’être pendant longtemps ».
Ce rappel appuyé vise à réancrer Vinicius Jr dans l’histoire récente du Real Madrid, alors que l’émotion peut parfois prendre le pas sur la mémoire collective. Alvaro Arbeloa insiste sur la nécessité de transformer cette pression en levier de performance, dans un club où l’excellence reste la norme absolue.
Alvaro Arbeloa assume la responsabilité collective
L’ancien international espagnol n’a pas non plus cherché à faire de Vinicius Jr un bouc émissaire isolé. Alvaro Arbeloa a assumé sa part de responsabilité dans cette soirée électrique, élargissant le débat à l’ensemble de l’équipe. « Je n’ai pas eu le temps de regarder la télé, à vrai dire. Nous sommes tous conscients que nous allons nous battre pour tout », a-t-il déclaré, refusant toute personnalisation excessive des critiques.
Le nouvel entraîneur madrilène est même allé plus loin, acceptant que les sifflets lui soient aussi destinés. « Nous ne venons pas d’une bonne semaine et le public a tout à fait le droit de siffler, moi compris. Maintenant, je dois gagner son affection comme entraîneur. Ces sifflets étaient aussi pour moi ». Une posture de leader, qui vise à protéger Vinicius Jr tout en assumant l’exigence globale du poste.