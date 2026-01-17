Real Madrid, Alvaro Arbeloa vole à la rescousse de Vinicius Jr

Pour son baptême du feu à domicile, Alvaro Arbeloa savait que l’exigence du Bernabéu ne laisserait aucune place à l’approximation. La première période, jugée insuffisante par les supporters, a été accompagnée de sifflets nourris, visant notamment Vinicius Jr. L’ailier brésilien, au centre du jeu offensif madrilène, a vécu une entame de match compliquée sur le plan émotionnel, dans un stade où chaque ballon perdu est scruté.

Après la rencontre, Alvaro Arbeloa n’a pas esquivé le sujet. Bien au contraire, il a assumé ce contexte tendu comme une composante naturelle du Real Madrid. Le technicien espagnol a tenu à souligner la réaction collective après la pause, estimant que cette victoire difficile devait servir de base à la construction de son projet. Dans ce cadre, Vinicius Jr apparaît déjà comme un élément central, malgré les critiques et les crispations du moment.