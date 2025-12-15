Raphinha en patron, Inter relancé : les grands gagnants et perdants du week-end

Arne Slot a reconnu que Liverpool avait bénéficié d’un « brin de réussite » lors de la victoire 2-0 contre Brighton, mais l’entraîneur néerlandais estimait que son équipe avait mérité ce retour de fortune après des semaines compliquées, entre blessures et tensions internes. Parmi elles, l’épisode Mohamed Salah, dont la sortie médiatique après le nul 3-3 à Leeds ressemblait à une remise en cause frontale de l’autorité de son coach.

Une telle fronde aurait pu provoquer une crise ouverte sous un entraîneur plus inflammable. Slot, lui, a choisi l’apaisement. Après le succès arraché à l’Inter en Ligue des champions, il a parfaitement géré la situation en Premier League, réintégrant Salah dans le groupe face à Brighton et le faisant même entrer en jeu dès la première période, après la blessure de Joe Gomez.

Le symbole est fort : Salah a répondu sur le terrain en délivrant la passe décisive du but du break signé Hugo Ekitike, avant de saluer Anfield aux quatre coins du stade, juste avant de s’envoler pour la CAN avec l’Égypte. Reste à savoir s’il reviendra à Liverpool après le tournoi africain, tant le flou demeure sur son avenir. Mais une chose est sûre : Slot est parvenu, au moins temporairement, à désamorcer une situation explosive et à redonner un minimum de sérénité à son vestiaire.