Ramy Bensebaini et Houssem Aouar à l'OM, la rumeur enfle

Lille vs Marseille

La rumeur des arrivées potentielles de Ramy Bensebaini et Houssem Aouar à l’OM a pris de l’ampleur ces dernières heures.

Et si l’Olympique de Marseille poursuivait son mercato à l’accent algérien ? Après des recrutements prometteurs cet hiver, deux nouveaux noms viennent alimenter les spéculations. L’un brille en Bundesliga, l’autre cherche un second souffle au Moyen-Orient. Les dirigeants marseillais, séduits par leurs profils, pourraient bien relancer une dynamique déjà amorcée. Mais attention, entre ambitions sportives et contraintes de calendrier, la prudence reste de mise sur la Canebière.