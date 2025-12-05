Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
Qui est Tylel Tati, le défenseur de 17 ans que s'arrachent United, le PSG et le Bayern ?

Tylel Tati (17 ans) a fait ses débuts avec Nantes contre le PSG en août, et n'a plus quitté l'équipe depuis. Le défenseur central gaucher a été titularisé lors de 13 des 14 matches suivants, devenant le joueur de moins de 18 ans le plus aligné dans les cinq grands championnats européens. Surnommé « le prochain Leny Yoro », il attire Manchester United, le PSG, le Bayern Munich, Arsenal et le FC Barcelone. Son père dirige un club amateur depuis 20 ans.

Ibrahima Konaté sacré champion avec Liverpool, William Saliba au cœur du projet d'Arsenal, le transfert XXL de Leny Yoro à Manchester United : les défenseurs centraux français brillent en Premier League ces dernières années. Aujourd'hui, la chasse au prochain grand défenseur tricolore bat son plein. Les plus grands clubs européens se positionnent sur Tylel Tati.

Parfait inconnu en France début août, Tati s'est rapidement imposé comme le jeune défenseur le plus prometteur du pays après ses grands débuts avec Nantes à 17 ans contre le Paris Saint-Germain pour l'ouverture du championnat. Depuis, il ne s'est plus arrêté. Il a été titularisé lors de 12 des 13 matches de Ligue 1 suivants alors que les Canaris tentent d'échapper à la relégation.

Tati est le dernier talent issu d'un centre de formation nantais qui a formé Marcel Desailly, Lassana Diarra ou Randal Kolo Muani. Avec son mètre 88 impressionnant, doté d'une force et d'une puissance rares pour un joueur de son âge, le joueur affiche également une qualité technique évidente. Il est d'autant plus convoité qu'il est défenseur central gaucher.

Cette ascension fulgurante attire les recruteurs des plus grands clubs européens, dont Manchester United, le PSG et le Bayern Munich, qui se pressent au stade de la Beaujoire pour l'observer de plus près. Alors qu'une bataille s'annonce pour le recruter, retour sur le parcours de Tati et les raisons de cet engouement continental.

  • Fils de président, formé dans la rue et à Clairefontaine

    Tati est né à Champigny-sur-Marne, en banlieue parisienne, le 17 janvier 2008, benjamin d'une famille de quatre enfants. Son père, Sambou « Bijou » Tati, est une figure du football local de sa ville natale. Il dirige le club amateur de l'US Roissy-en-Brie depuis 20 ans. Sambou se targuait d'avoir entraîné Paul Pogba, mais le lien est encore plus fort avec le dernier prodige de son club.

    « En tant que président et entraîneur de club, j'ai vu passer beaucoup de joueurs », confie-t-il au Parisien. « Aujourd'hui, quand je pense que c'est mon fils, waouh... Ça me remplit de fierté. »

    Avant de rejoindre le club de son père, le jeune Tati s'est aguerri sur la place de son quartier, en affrontant les plus grands. « Tout le monde voulait l'avoir dans son équipe, ce qui s'explique par sa maturité et sa volonté de gagner », ajoute Sambou Tati.

    Tati a ensuite intégré le prestigieux centre de formation de l'INF Clairefontaine, dont sont issus Nicolas Anelka, Louis Saha, Thierry Henry et Kylian Mbappé. Il a souffert de douleurs à la hanche dues à une poussée de croissance, mais a tout de même séduit Nantes, qui le suivait depuis ses 11 ans.

    Sa qualité de passe et sa technique ont impressionné le recruteur nantais Mohamed Sadaoui, qui l'a invité à un tournoi de jeunes. Ses collègues du FC Nantes ont été conquis, et Tati a ensuite été invité à disputer un match amical. Au bout de vingt minutes, un membre du staff a dit à Sadaoui qu'il fallait absolument le recruter.

    Nantes n'était pas le seul club sur les rangs. Le PSG s'intéressait également au défenseur. Mais Tati a fait le choix mûr de résister au prestige du rouleau compresseur parisien, estimant qu'il se développerait mieux à Nantes. Il a paraphé son contrat stagiaire le jour de ses 13 ans.

    13 titularisations : le minot le plus utilisé d'Europe

    Tati a intégré les U17 de Nantes à seulement 15 ans, avant de rejoindre l'équipe réserve en fin de saison 2024-25. Il a accompagné Nantes jusqu'en finale du championnat U19, perdue 2-1 contre le PSG. La déception n'a pas duré longtemps puisque Tati avait impressionné le staff professionnel, qui l'a convié à la préparation estivale avec le groupe professionnel.

    Tati s'est distingué lors de la préparation et a débuté le premier match de Ligue 1 de la saison, à domicile contre le PSG. Les triples champions en titre se sont imposés 1-0, mais le jeune homme n'a quasiment rien lâché, suscitant des éloges dans la presse locale et nationale. L'Équipe a souligné que l'adolescent « n'a jamais été pris en défaut » en neutralisant Gonçalo Ramos, le Portugais ne l'a devancé qu'une seule fois, pour se faire prendre hors-jeu.

    « Il a disputé un très bon match, il est calme, concentré, et à 17 ans, ce n'est pas mal », a déclaré l'entraîneur Luis Castro, qui ne l'a écarté cette saison qu'en raison d'une blessure mineure. Ses 13 titularisations font de lui le joueur de moins de 18 ans le plus aligné dans les cinq grands championnats européens. Son ascension a également placé le défenseur serbe de 31 ans Uros Radakovic dans une situation délicate, recruté cet été mais cantonné à quatre apparitions comme remplaçant, face aux prestations régulières de l'adolescent.

    En octobre, Tati a paraphé son premier contrat professionnel, qui le lie à Nantes jusqu'en 2028 avec une option pour prolonger jusqu'en 2030. Mais il devrait partir bien avant. Manchester United, Arsenal, le Bayern et Barcelone figurent parmi les clubs qui ont dépêché des observateurs pour le voir à l'œuvre, tandis que le PSG surveille aussi son évolution.

  • Gaucher polyvalent : forces et axes de progression

    Tati évoluait au milieu de terrain auparavant, ce qui explique sa palette de passes impressionnante et une excellente technique balle au pied. Il excelle dans la construction du jeu, tandis que sa taille lui donne un avantage considérable dans les duels. Son pied gauche naturel le rend encore plus précieux, car il peut évoluer dans une défense à trois, comme latéral rentrant dans une défense à quatre ou simplement comme défenseur central gauche avec liberté de monter.

    « Il est mûr et fait preuve d'un calme remarquable sous pression », explique Samuel Fenillat, directeur du centre de formation de Nantes, à Ouest-France. « C'est un joueur intelligent qui lit parfaitement le jeu. Il perçoit toujours les déplacements de ses coéquipiers. C'est un joueur qui écoute, qui apprend vite. »

    Stéphane Ziani, entraîneur de l'équipe réserve de Nantes qui l'a entraîné jusqu'à la fin de la saison dernière, ajoute : « C'est un défenseur moderne ; il est grand et rapide, il connaît ses points forts et reste toujours concentré. »

    Tati pèche parfois par indiscipline, avec quatre cartons jaunes en 13 matches, même si cela s'explique en partie par le statut de Nantes, une des équipes en difficulté du championnat.

    Selon Fenillat, Tati « doit gagner en dynamisme et en agilité sur ses appuis. Il doit encore se renforcer physiquement, ce qui est normal à son âge. Il a donc une belle marge de progression. »

    Il est encore très tôt dans sa carrière, mais Tati devra également progresser sur coups de pied arrêtés s'il veut séduire les clubs anglais.

    Comparable à Yoro mais dans un contexte plus difficile

    L'éclosion de Tati à un si jeune âge rappelle celle de Yoro, rapidement imposé à Lille à 17 ans. Yoro a toutefois eu une saison d'adaptation au groupe professionnel lillois, tandis que Tati a été propulsé immédiatement dans le bain.

    Les deux joueurs affichent une belle aisance balle au pied malgré leur grande taille, même si Tati semble physiquement plus puissant que Yoro. Le défenseur de Manchester United évoluait dans une équipe plus compétitive, puisque Lille a terminé cinquième de Ligue 1 lors de sa première saison, quand il n'était pas encore titulaire en puissance, puis a grimpé au quatrième rang la deuxième saison, celle de sa confirmation.

    La progression fulgurante de Yoro a déclenché une bataille entre le Real Madrid et Manchester United pour sa signature alors qu'il n'avait que 18 ans, les Red Devils ayant finalement accepté les exigences lilloises et déboursé 52 millions de livres. Il connaît un début contrasté chez les Red Devils, impressionnant dans la projection, même s'il doit encore affiner son jeu défensif. Tati pourrait s'inspirer du parcours de Yoro en prolongeant son apprentissage à Nantes, pour être prêt au moment du grand saut à l'étranger.

    Sauver Nantes, résister en janvier, exploser ensuite

    La priorité de Tati devrait être de maintenir Nantes en Ligue 1, car aucun joueur ambitieux ne veut vivre une relégation pour la première fois depuis 2013. Mais il devrait refuser un départ en janvier car il bénéficie à Nantes de ce dont il a besoin : un temps de jeu conséquent et, comme le dit Ziani, « un entraîneur qui lui fait confiance ».

    Sambou Tati affirme que son fils « n'a pas encore révélé tout son potentiel ; il n'est pas encore totalement libéré ». Sadaoui, qui l'a déniché à 11 ans, a également de grandes ambitions pour lui : « Le football est imprévisible, mais selon moi, il ira très loin », assure-t-il. « C'est un monstre défensif qui explose sous nos yeux. »