Qui est Tylel Tati, le défenseur de 17 ans que s'arrachent United, le PSG et le Bayern ?

Ibrahima Konaté sacré champion avec Liverpool, William Saliba au cœur du projet d'Arsenal, le transfert XXL de Leny Yoro à Manchester United : les défenseurs centraux français brillent en Premier League ces dernières années. Aujourd'hui, la chasse au prochain grand défenseur tricolore bat son plein. Les plus grands clubs européens se positionnent sur Tylel Tati.

Parfait inconnu en France début août, Tati s'est rapidement imposé comme le jeune défenseur le plus prometteur du pays après ses grands débuts avec Nantes à 17 ans contre le Paris Saint-Germain pour l'ouverture du championnat. Depuis, il ne s'est plus arrêté. Il a été titularisé lors de 12 des 13 matches de Ligue 1 suivants alors que les Canaris tentent d'échapper à la relégation.

Tati est le dernier talent issu d'un centre de formation nantais qui a formé Marcel Desailly, Lassana Diarra ou Randal Kolo Muani. Avec son mètre 88 impressionnant, doté d'une force et d'une puissance rares pour un joueur de son âge, le joueur affiche également une qualité technique évidente. Il est d'autant plus convoité qu'il est défenseur central gaucher.

Cette ascension fulgurante attire les recruteurs des plus grands clubs européens, dont Manchester United, le PSG et le Bayern Munich, qui se pressent au stade de la Beaujoire pour l'observer de plus près. Alors qu'une bataille s'annonce pour le recruter, retour sur le parcours de Tati et les raisons de cet engouement continental.