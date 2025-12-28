PSG, un cadre de Luis Enrique drague ouvertement Pep Guardiola

À la suite de ce sacre, Vitinha s’est exprimé sans détours sur plusieurs sujets, notamment son avenir et sa vision du jeu. S’il a tenu à réaffirmer son bien-être au PSG, Vitinha n’a pas éludé une question qui en dit long sur ses aspirations. « Je suis très heureux où je suis, j’adore être là où je suis et j’adore m’entraîner avec l’effectif du PSG et avec Luis Enrique ! Un autre coach ? Pour être cohérent, je dirais Guardiola. Je pense que son style de jeu est exactement très similaire à celui de Luis Enrique, dans la même philosophie, et au mien. Donc, je serais très curieux de savoir ce que ça fait d’être entraîné par lui. Mais je suis très bien là où je suis ! »

Ces propos, prononcés par Vitinha, résonnent comme un hommage appuyé à Pep Guardiola. Sans jamais remettre en cause son engagement au PSG, Vitinha exprime une curiosité assumée pour un entraîneur dont la philosophie se rapproche de celle de Luis Enrique. Une déclaration qui illustre aussi la maturité du joueur, conscient de l’environnement dans lequel il évolue actuellement.