Au sommet de son art et désormais reconnu bien au-delà des frontières françaises, Vitinha ne se contente plus de briller balle au pied. Le milieu de terrain du Paris Saint-Germain s’impose comme l’un des symboles de la nouvelle ère portée par Luis Enrique. Mais derrière cette réussite éclatante, une déclaration récente a attiré l’attention. Entre fidélité affichée et curiosité assumée, Vitinha a laissé transparaître une admiration appuyée pour Pep Guardiola. Un message qui intrigue, interpelle et alimente déjà les débats autour de l’avenir du stratège parisien.
PSG, un cadre de Luis Enrique drague ouvertement Pep Guardiola
- AFP
Vitinha plébiscité au Portugal
Vitinha traverse une période charnière de sa carrière et les distinctions individuelles viennent confirmer son ascension. Le milieu du PSG a été sacré joueur portugais de l’année, remportant le prix de la personnalité de l’année décerné par le journal A Bola. Une consécration qui s’ajoute à une saison exceptionnelle pour Vitinha, troisième du Ballon d’Or France Football 2025 et membre de l’équipe type mondiale. À Paris, Vitinha est devenu un cadre incontestable du projet mené par Luis Enrique.
Cette récompense symbolise le changement de dimension opéré par Vitinha depuis plusieurs mois. Longtemps discret, le numéro 17 du PSG est aujourd’hui perçu comme l’un des meilleurs milieux de terrain de la planète. Sa régularité, sa vision du jeu et son intelligence tactique font de Vitinha un élément central du système parisien. Ce statut renforcé donne désormais plus de poids à chacune de ses prises de parole.
- Getty Images Sport
Vitinha souhaite évoluer sous Pep Guardiola
À la suite de ce sacre, Vitinha s’est exprimé sans détours sur plusieurs sujets, notamment son avenir et sa vision du jeu. S’il a tenu à réaffirmer son bien-être au PSG, Vitinha n’a pas éludé une question qui en dit long sur ses aspirations. « Je suis très heureux où je suis, j’adore être là où je suis et j’adore m’entraîner avec l’effectif du PSG et avec Luis Enrique ! Un autre coach ? Pour être cohérent, je dirais Guardiola. Je pense que son style de jeu est exactement très similaire à celui de Luis Enrique, dans la même philosophie, et au mien. Donc, je serais très curieux de savoir ce que ça fait d’être entraîné par lui. Mais je suis très bien là où je suis ! »
Ces propos, prononcés par Vitinha, résonnent comme un hommage appuyé à Pep Guardiola. Sans jamais remettre en cause son engagement au PSG, Vitinha exprime une curiosité assumée pour un entraîneur dont la philosophie se rapproche de celle de Luis Enrique. Une déclaration qui illustre aussi la maturité du joueur, conscient de l’environnement dans lequel il évolue actuellement.
- (C)Getty Images
Luis Enrique, l’architecte de la métamorphose de Vitinha au PSG
Vitinha n’a d’ailleurs jamais caché l’influence déterminante de Luis Enrique dans sa progression. Lors du même entretien avec le média portugais, le milieu du PSG est revenu sur une période plus délicate de sa carrière. « La première année au PSG, j’ai beaucoup douté de moi. Et entre-temps, Luis Enrique est arrivé et, heureusement, il a dissipé tous mes doutes et m’a confirmé que j’étais bien celui que je pensais être. Mais cela a pris du temps même après mon arrivée ; j’avais besoin de faire mes preuves. Luis Enrique avait plus confiance en moi que je n’en avais en moi-même. »
Ces mots forts témoignent de la relation de confiance établie entre Vitinha et son entraîneur. Grâce à Luis Enrique, Vitinha a trouvé un cadre tactique et mental lui permettant d’exprimer pleinement son potentiel. Aujourd’hui, le Portugais incarne parfaitement la philosophie prônée par le staff parisien, faite de maîtrise, de mouvement et d’intelligence collective.