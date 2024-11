Manchester United vs Bodoe/Glimt

Un grand club de Premier League pousse pour enrôler Randal Kolo Muani, en partance du PSG.

Plus les jours passent, plus Randal Kolo Muani se rapproche d’un départ du Paris Saint-Germain. L’international français est très susceptible d’être touché par les mouvements du mercato hivernal dans la capitale française. En tout cas, un cador de Premier League veut tenter sa chance et est même déjà passé à l’action pour l’ancien nantais.