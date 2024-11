PSG, un cador de Serie A fonce sur Randal Kolo Muani

Milan AC vs Juventus FC

Peu utilisé au PSG, Randal Kolo Muani se rapproche d’un départ en Serie A l’hiver prochain.

Le mercato hivernal ne s’ouvrira pas avant plusieurs semaines. Mais plusieurs clubs travaillent déjà à renforcer leurs effectifs en janvier prochain. Du côté du Paris Saint-Germain, on pense également à se séparer des indésirables dont Milan Skriniar ou encore Randal Kolo Muani. Pour ce dernier justement, une porte de sortie s’est offerte du côté de la Serie A où un cador italien s’intéresse de plus près au joueur.

Randal Kolo Muani à la Juventus en janvier ?

Titulaire avec l’Equipe de France jeudi contre Israël (0-0), Randal Kolo Muani en a profité pour grappiller quelques minutes. Des minutes qu’il n’a pas au PSG depuis le début de saison. Bien qu’il soit le seul avant-centre de l’effectif après la blessure de Gonçalo Ramos, l’international français n’entre pas dans les plans de Luis Enrique. Le technicien espagnol préfère plutôt évoluer avec des faux neufs et s’appuie sur Marco Asensio et Kang-In Lee. Et le retour imminent de Gonçalo Ramos, qui a repris récemment l’entrainement aux côtés de Lucas Hernández et Presnel Kimpembe, n’arrange pas les choses pour Randal Kolo Muani. L’ancien nantais, conscient de sa situation, songerait à un départ et pourrait rallier l’Italie dans les prochaines semaines.

Arrivé l’été dernier en provenance de l’Eintracht Francfort pour un montant de 95 millions d’euros, Randal Kolo Muani a vu sa valeur marchande chuter considérablement plus d’un an après. L’ex-attaquant de Nantes est désormais évalué à 40 millions d’euros par le site spécialisé, Transfermarkt. Alors que ce prix n’incite pas les clubs à pencher sur son dossier, la Juventus, elle, s’intéresse au joueur. Selon les informations de Tuttosport, la Vielle Dame serait à la recherche d’une doublure pour Dušan Vlahović. Et l’une des pistes étudiées par le directeur sportif des Bianconeri, Cristiano Giuntoli, mènerait à Randal Kolo Muani. Même si le média italien indique qu’il n’y encore rien de concret dans ce dossier, la Juve semble être la seule option du vice-champion du monde 2022 pour avoir du temps de jeu.