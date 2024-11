PSG, mauvaise nouvelle pour Randal Kolo Muani

Angers vs Paris Saint-Germain

Les mauvaises nouvelles s’enchainent pour Randal Kolo Muani avec le PSG.

Les choses ne sont pas près de s’arranger pour Randal Kolo Muani en club. S’il a toujours la confiance de Didier Deschamps en Equipe de France, l’international français reste invisible aux yeux de Luis Enrique. Et la dernière sortie du technicien espagnol n’est imprégnée d’aucun optimiste pour l’ancien nantais.

Luis Enrique n’a pas besoin de Kolo Muani

La situation de Randal Kolo Muani au PSG se complique de jour en jour. Arrivé pour 95 millions d’euros l’été dernier, l’international français est le dernier choix de Luis Enrique en attaque cette saison. Seul avant-centre de l’équipe après la blessure de Gonçalo Ramos, l’ex-joueur de l’Eintracht Francfort est régulièrement snobé par Luis Enrique. Randal Kolo Muani n’a eu droit qu’à deux titularisations en 11 matchs joués toutes compétitions confondues. L’ancien coach du Barça préfère notamment s’appuyer sur des faux 9 avec Marco Asensio et Kang-In Lee. Une option qui ne réussit pas forcément au PSG cette saison.

Interrogé sur la non-utilisation d’un avant-centre ce vendredi, Luis Enrique a laissé entendre qu’il n’a pas encore un numéro 9 qui correspond à son style de jeu. « Ce que j'attends d'un 9 ? Ce que nous attendons tous. Je pourrais défendre ce que c'est de jouer avec un faux numéro 9, ou avec un numéro 9. Ce sont mes décisions. Je cherche le meilleur pour mon équipe. J'entends les critiques. On peut critiquer le 9 quand on ne marque pas. Je connais les critiques, je les accepte. J'utilise un 9 quand c'est opportun et en fonction de ce que je souhaite », a-t-il déclaré. Des propos qui ne risquent pas de faire plaisir à Randal Kolo Muani.