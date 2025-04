PSG : Pourquoi Luis Campos n'a toujours pas prolongé ?

Paris Saint-Germain vs Aston Villa

A quelques mois de la fin de son contrat, Luis Campos n’a toujours pas rempilé avec le PSG.

À Paris, les apparences sont parfois trompeuses. Samedi dernier, Luis Campos affichait un large sourire, saluait les joueurs, étreignait chaleureusement Luis Enrique, et se montrait tout sourire avec les ultras parisiens. Une scène de communion qui pourrait laisser croire à une entente parfaite. Pourtant, en coulisses, son avenir reste dans le flou. Alors que son contrat touche à sa fin dans quelques semaines, aucune officialisation n’a encore été faite concernant une éventuelle prolongation. Et chaque jour qui passe semble éloigner un peu plus Luis Campos d’une continuité au Paris Saint-Germain.