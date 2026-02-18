Dembélé, sa date de retour est connue

Les images ont fait craindre le pire. Voir Ousmane Dembélé s'arrêter net en pleine course et demander le changement avant même la demi-heure de jeu a ravivé de bien mauvais souvenirs. Mardi soir, sur la pelouse de Louis-II, le PSG a non seulement souffert pour s'imposer face à Monaco (3-2) en barrage aller de Ligue des Champions, mais il a aussi cru perdre l'un de ses principaux atouts offensifs. Une soirée qui aurait pu virer au cauchemar, d'autant que le joueur, touché au mollet, avait insisté pour tenir sa place malgré une gêne persistante.

Un retour espéré dans une dizaine de jours

Heureusement, la tendance est nettement plus optimiste ce mercredi. Si une lésion était redoutée à chaud, les premières sensations du joueur sont rassurantes si l'on en croit L'Equipe. L'attaquant se sentirait beaucoup mieux, et l'œdème à son mollet gauche aurait dégonflé. En interne, on espère un scénario similaire à celui de Khvitcha Kvaratskhelia, qui avait retrouvé les terrains une dizaine de jours après une blessure qui semblait sérieuse. Si cette hypothèse se confirme, le calendrier est clair : Ousmane Dembélé manquera la réception de Metz ce samedi, mais surtout le barrage retour décisif contre Monaco, mercredi prochain. Sa date de retour est donc cochée pour le match suivant, face au Havre, le samedi 28 février.

C'est un moindre mal pour le PSG et pour le joueur, qui a payé son empressement. La dernière fois qu'il avait forcé pour jouer malgré des signaux d'alerte, c'était face au Bayern Munich en novembre, et son indisponibilité s'était étirée sur trois semaines. Cette fois, en sortant rapidement, il a peut-être évité le pire. Reste que cet épisode soulève de nouveau la question de la gestion de l'international français, et du dilemme permanent de Luis Enrique entre faire confiance aux sensations de son joueur et appliquer un principe de précaution plus strict.

Getty Images

Deux matches cruciaux sans son détonateur

Même si son absence est de courte durée, c'est un vrai coup dur pour le PSG. Le club de la capitale devra aborder le match le barrage retour face à Monaco, sans son principal détonateur, celui capable de créer le déséquilibre à tout moment. Vu que la qualification n'est pas encore totalement acquise, c'est une défection problématique. L'entraîneur espagnol va devoir trouver d'autres solutions pour forcer le verrou monégasque et valider la qualification pour les huitièmes de finale.

Le PSG va donc retenir son souffle en attendant la confirmation des examens médicaux. Mais l'objectif est fixé, et l'optimisme est de mise. Ousmane Dembélé a eu peur, mais il devrait rapidement retrouver sa place. Le club, lui, aura sans doute retenu la leçon : avec un joueur aussi précieux, la prudence est toujours la meilleure des conseillères.