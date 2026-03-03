Le Paris Saint-Germain prépare l’été avec l’idée de recruter un avant-centre de référence. Pourtant, en interne, une piste inattendue gagne du terrain. En l’absence d’Ousmane Dembélé, un coéquipier se verrait bien occuper l’axe de l’attaque.
Ousmane Dembélé en danger au PSG, un coéquipier réclame son poste de numéro 9
Paris vise un grand 9… mais regarde aussi en interne
Le projet du PSG pour le prochain mercato reste clair : attirer un attaquant capable de fixer les défenses, de jouer dos au but et d’apporter une présence physique dans la surface. Gonçalo Ramos représente aujourd’hui la référence dans l’axe, mais le club souhaite renforcer ce secteur.
Certains noms circulent déjà. Erling Haaland alimente les fantasmes. Toutefois, en attendant un éventuel transfert spectaculaire, une solution plus discrète prend forme : repositionner Bradley Barcola en pointe.
Barcola convaincu par le rôle
Selon les informations de Le Parisien, relayées par But! Football Club, Barcola confie à son entourage qu’un rôle de numéro 9 pourrait lui convenir. Il mise sur ses appels et sa capacité à étirer les blocs adverses pour permettre à Paris d’installer son jeu plus haut.
Ce n’est pas une idée improvisée. Lors d’un déplacement à Auxerre, il termine déjà dans l’axe et inscrit l’unique but de la rencontre d’un ballon piqué plein de finesse. Ce souvenir nourrit la réflexion actuelle du staff.
Plus proche du but, l’ailier semble plus tranchant. Son but inscrit le week-end dernier confirme ce regain de confiance.
Une adaptation liée à l’absence de Dembélé
L’indisponibilité temporaire d’Ousmane Dembélé modifie l’équilibre offensif. Sans son ailier le plus explosif, le PSG perd en percussion et en pressing haut. Luis Enrique cherche donc des ajustements.
Tester Barcola dans l’axe jusqu’à la fin de saison offre un laboratoire grandeur nature. Le technicien espagnol pourrait ainsi évaluer la viabilité de cette option avant d’attaquer le mercato estival.
Une alternative crédible ou un simple essai ?
Paris souhaite recruter un véritable avant-centre cet été. La tendance ne change pas. Pourtant, si Barcola confirme dans ce rôle, la hiérarchie pourrait évoluer.
Plus mobile qu’un 9 traditionnel, il correspond davantage aux principes de permutations et de pressing voulus par Luis Enrique. Certains observateurs, comme Romain Beddouk, estiment même que cette solution permettrait de gérer plus sereinement le retour de Dembélé.
La question reste ouverte. Le PSG cherche son futur numéro 9. Il se pourrait qu’il se trouve déjà dans le vestiaire.