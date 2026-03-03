Ousmane Dembélé en danger au PSG, un coéquipier réclame son poste de numéro 9

Selon les informations de Le Parisien, relayées par But! Football Club, Barcola confie à son entourage qu’un rôle de numéro 9 pourrait lui convenir. Il mise sur ses appels et sa capacité à étirer les blocs adverses pour permettre à Paris d’installer son jeu plus haut.

Ce n’est pas une idée improvisée. Lors d’un déplacement à Auxerre, il termine déjà dans l’axe et inscrit l’unique but de la rencontre d’un ballon piqué plein de finesse. Ce souvenir nourrit la réflexion actuelle du staff.

Plus proche du but, l’ailier semble plus tranchant. Son but inscrit le week-end dernier confirme ce regain de confiance.