Goal.com
En direct
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
Ousmane DembeleGetty Images
Patrick Tchanhoun

Ousmane Dembélé en danger au PSG, un coéquipier réclame son poste de numéro 9

Et si le nouveau 9 parisien était déjà là ? Si Dembélé croit être le seul à évoluer en faux neuf, un autre coéquipier croit faire mieux.

Le Paris Saint-Germain prépare l’été avec l’idée de recruter un avant-centre de référence. Pourtant, en interne, une piste inattendue gagne du terrain. En l’absence d’Ousmane Dembélé, un coéquipier se verrait bien occuper l’axe de l’attaque.

Ligue 1
Paris Saint-Germain crest
Paris Saint-Germain
PSG
Monaco crest
Monaco
ASM
0