PSG-OM : la sanction est tombée pour Paris après le Classique

Le Paris Saint-Germain comparaissait devant la commission de discipline de la Ligue de football professionnel après les débordements observés lors du Classique face à l’Olympique de Marseille.

Le verdict tombe : « fermeture partielle pour deux matchs de la tribune Auteuil et d’une amende de 10 000 euros ». La sanction vise directement le kop parisien à l’origine des incidents. Elle entre en application immédiatement.

Concrètement, la tribune Auteuil connaîtra deux fermetures partielles lors des prochaines rencontres à domicile. Le public ne pourra donc pas occuper l’ensemble du secteur concerné pour PSG-Metz ce samedi à 21h05, puis pour PSG-Monaco le 6 mars à 20h45.