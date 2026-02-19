La victoire 5-0 face à l’OM ne suffit pas à tourner la page. Ce mercredi soir, la commission de discipline de la LFP a rendu son verdict contre le Paris Saint-Germain après les incidents survenus lors du choc du 8 février au Parc des Princes. Entre banderoles polémiques, chants jugés discriminatoires et interruption de la rencontre, le club parisien paie les excès de sa tribune Auteuil.
PSG-OM : la sanction est tombée pour Paris après le Classique
- AFP
Deux fermetures partielles et une amende
Le Paris Saint-Germain comparaissait devant la commission de discipline de la Ligue de football professionnel après les débordements observés lors du Classique face à l’Olympique de Marseille.
Le verdict tombe : « fermeture partielle pour deux matchs de la tribune Auteuil et d’une amende de 10 000 euros ». La sanction vise directement le kop parisien à l’origine des incidents. Elle entre en application immédiatement.
Concrètement, la tribune Auteuil connaîtra deux fermetures partielles lors des prochaines rencontres à domicile. Le public ne pourra donc pas occuper l’ensemble du secteur concerné pour PSG-Metz ce samedi à 21h05, puis pour PSG-Monaco le 6 mars à 20h45.
- AFP
Banderoles et chants dans le viseur
Le 8 février, au Parc des Princes, une large banderole s’étale depuis Auteuil. On peut y lire : « Les Marseillais c’est des livreurs ». Le tifo affiche également un dessin représentant un livreur de l’entreprise DPD coiffé d’une casquette de l’OM, près d’un camion floqué au nom de la société.
Une autre banderole assimile les Marseillais à des « rats », un parallèle déjà observé lors d’autres éditions du Classique.
En fin de rencontre, alors que Paris mène 5-0, l’arbitre stoppe brièvement le jeu. Des chants jugés discriminatoires résonnent dans le stade. Le speaker intervient pour réclamer leur arrêt immédiat sous peine de suspension définitive du match. L’avertissement suffit à calmer la situation, mais l’incident figure au rapport.
- AFP
Une tribune déjà sanctionnée
La tribune Auteuil n’en est pas à sa première convocation. En septembre 2023, des chants homophobes avaient valu des sanctions à plusieurs joueurs parisiens : Ousmane Dembélé, Randal Kolo Muani, Achraf Hakimi et Layvin Kurzawa. La tribune avait alors fermé pour un match.
En avril 2025, nouvelle sanction partielle après des insultes dirigées contre Adrien Rabiot et sa mère lors d’un Classique disputé en mars. Cette récidive pèse dans l’analyse de la commission.
- AFP
Réactions politiques et suites judiciaires
Deux jours après le match, la ministre déléguée chargée de la lutte contre les discriminations, Aurore Bergé, déclare que les insultes homophobes dans le sport ne relèvent pas « du folklore ».
De son côté, la députée écologiste Danielle Simonnet annonce un signalement auprès du procureur de la République de Paris au titre de l’article 40 du code de procédure pénale. Une enquête judiciaire pourrait donc suivre. Elle indique également avoir déposé une proposition de loi pour « responsabiliser les clubs ».
- AFP
Un Classique qui dépasse le terrain
Ce PSG-OM s’achève sur un score lourd, 5-0. Sur la pelouse, le débat ne dure pas longtemps. En tribunes, il se prolonge.
La sanction financière reste modérée. La fermeture partielle, elle, touche directement l’ambiance du Parc des Princes. À quelques semaines d’échéances importantes en Ligue 1, Paris devra composer avec une tribune amputée.
Le Classique se gagne parfois sur le terrain. Il se perd aussi en coulisses.