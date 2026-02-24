Coup dur pour Achraf Hakimi avant Monaco : accusé pour viol, le Marocain sera jugé

Hakimi nie les faits. Il reconnaît uniquement des étreintes et des baisers consentis, mais rejette tout acte de pénétration. Son avocate, Me Fanny Colin, critique la constitution du dossier : « Un procès est ordonné en présence d'une accusation qui repose sur la seule parole d'une femme qui a fait obstacle à toutes les investigations… » Elle évoque le refus de la plaignante de se soumettre à des examens médicaux, de fournir son téléphone ou d’identifier un témoin clé.

Le procureur de la République de Nanterre s’appuie toutefois sur des éléments précis : « La scène décrite par la jeune femme était conforme dans son déroulé et sa durée avec les messages adressés par la victime à son amie ». Ces messages, contestés par la défense, seraient selon le parquet des preuves du non-consentement, montrant un refus « physiquement et verbalement » d’avoir des relations sexuelles.