PSG, Luis Campos finalement poussé vers la sortie ?

L’avenir de Luis Campos au PSG pourrait prendre une nouvelle tournure totalement inattendue.

L’avenir de Luis Campos au Paris Saint-Germain est plus incertain que jamais. En fin de contrat en juin prochain, le conseiller football du club parisien n’a toujours pas trouvé d’accord pour prolonger son aventure. Une situation qui commence à susciter des tensions en interne, alors que Luis Enrique et plusieurs cadres de l’équipe ont déjà sécurisé leur futur à Paris. Entre frustrations personnelles et rumeurs de départ, le dirigeant portugais pourrait bien voir son destin se jouer dans les semaines à venir.