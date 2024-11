Paris Saint-Germain vs Lens

Le PSG et Lens étaient aux prises, samedi, pour le compte de la 10e journée de Ligue 1. Score final, 1-0.

Le Paris Saint-Germain recevait le RC Lens, samedi, à l’occasion de la dixième journée de Ligue 1. Au bout d’un choc électrique jusqu’au bout, un seul but aura suffi aux Parisiens pour s’emparer des trois points devant les Sang et Or.