À la veille d’un déplacement qui s’annonce tendu face à l’AS Monaco (samedi, 17h), le Paris Saint-Germain s’avance avec des nouvelles certitudes, mais aussi une vigilance accrue. Dans cette préparation express, Luis Enrique a livré plusieurs indices sur la stratégie qu’il compte déployer, oscillant entre confiance retrouvée, gestion physique délicate et ambitions élevées dans la course au titre. Plus qu’un simple match, cette confrontation représente un test majeur pour une équipe condamnée à enchaîner. Et au centre de toutes les attentions, Luis Enrique assume pleinement la ligne directrice qu’il impose à son vestiaire.
PSG, le plan de Luis Enrique contre l’AS Monaco
Luis Enrique rassuré après PSG - Tottenham
Luis Enrique a d’abord insisté sur l’élan positif généré par la victoire européenne acquise face à Tottenham (5-3). Selon l’entraineur du PSG, ce succès a forgé un socle mental essentiel avant de se mesurer à l’AS Monaco : « Cette victoire contre Tottenham renforce notre identité et notre niveau. La communion de l'équipe avec les supporters nous a aidé à surmonter les difficultés. On a fait un bon match. » Une dynamique que Luis Enrique veut préserver en misant sur la continuité : « On attaque de la même manière, que l'on gagne ou pas. Et nos adversaires changent aussi pour essayer de garder un résultat. Mais c'est important de rester convaincu de notre manière de jouer. » Avant ce déplacement, l’Espagnol souligne la stabilité stratégique du PSG, élément central pour affronter Monaco.
Luis Enrique n’a pas éludé la question du rythme infernal qui attend le PSG depuis plusieurs semaines. Le coach reconnaît que cette séquence dense impose une gestion physique minutieuse : « Je ne rigolais pas en disant qu'on avait beaucoup de conférence de presse. Je suis fatigué après les matchs. Pour les joueurs, c'est différent, les séances d'entrainement entre les matchs, c'est surtout la récupération. Jouer tous les trois jours, cela veut dire que tu es dans une équipe de très haut niveau. »Une cadence qui obligera Luis Enrique à effectuer des choix, dans un contexte où la fraîcheur sera déterminante contre l’AS Monaco, également engagée dans une lutte de haut de tableau.
Luis Enrique veut maintenir son identité face à Monaco
Interrogé sur l’efficacité offensive parfois fluctuante du PSG, Luis Enrique a une nouvelle fois recentré le débat sur l’esprit collectif. Pour lui, peu importe l’identité du buteur : « On est une des équipes qui marquent le plus en Europe et en France. Comme entraîneur, ce n'est pas important de savoir qui marque. L'important, c'est de marquer plein de buts et de faire des passes décisives. Pour moi, en tant qu'entraîneur, c'est anecdotique de savoir qui marque. » Cette vision, que Luis Enrique martèle depuis son arrivée, conditionne l’approche offensive qui sera déployée à Monaco.
Luis Enrique s’est également attardé sur un joueur clé de son projet : Vitinha. Sa prestation contre Tottenham a été l’un des sujets phares de la conférence de presse. Le coach a longuement défendu son évolution : « Vous aimez beaucoup classer les joueurs. S'il faut juger le niveau de Vitinha, il faut regarder la saison dernière, il faut regarder la première saison, comment il a changé, la manière dont nous attaquons, la manière dont il a amélioré, la manière de gérer les matchs. C'est très bon pour moi, en tant qu'entraîneur, d'avoir un joueur de cette capacité... » Avant de poursuivre en insistant sur son rôle unique : « Vitinha est dans le top mondial, sans aucun doute, mais ce sont des manières différentes de jouer. » Luis Enrique voit en lui un élément majeur du plan prévu contre Monaco.
Luis Enrique se réjouit du retour de Paul Pogba
La conférence s’est conclue par un avis franc sur le retour de Paul Pogba côté monégasque. Pour Luis Enrique, la présence d’un tel joueur change la physionomie d’un match : « C'est une bonne nouvelle d'avoir un joueur d'un tel niveau de retour. Il est encore le présent et l'avenir du football. Monaco, c'est une équipe plus ou moins comme nous avec des joueurs d'une top qualité individuelle... » L’Espagnol rappelle toutefois l’exigence de ce déplacement : « On doit défendre de la meilleure manière, c'est un match de Ligue des champions. » Une analyse qui confirme l’importance du rendez-vous.
Enfin, Luis Enrique a évoqué l’horaire de la rencontre et l’impact de ces séquences rapprochées, un élément qu’il relativise : « J'aime jouer à 17h et à 21h. À Paris, on sait qu'on va jouer tous les trois jours. » Sur les coups de pied arrêtés, l’entraîneur note une progression encourageante : « On a réussi à marquer sur des coups de pied directs, mais aussi sur les indirects... mais il faut continuer parce que tu peux gagner des points là-dessus. » Pour Luis Enrique, chaque détail comptera pour repartir de Monaco avec un résultat positif.