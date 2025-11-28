PSG, le plan de Luis Enrique contre l’AS Monaco

Luis Enrique a d’abord insisté sur l’élan positif généré par la victoire européenne acquise face à Tottenham (5-3). Selon l’entraineur du PSG, ce succès a forgé un socle mental essentiel avant de se mesurer à l’AS Monaco : « Cette victoire contre Tottenham renforce notre identité et notre niveau. La communion de l'équipe avec les supporters nous a aidé à surmonter les difficultés. On a fait un bon match. » Une dynamique que Luis Enrique veut préserver en misant sur la continuité : « On attaque de la même manière, que l'on gagne ou pas. Et nos adversaires changent aussi pour essayer de garder un résultat. Mais c'est important de rester convaincu de notre manière de jouer. » Avant ce déplacement, l’Espagnol souligne la stabilité stratégique du PSG, élément central pour affronter Monaco.

Luis Enrique n’a pas éludé la question du rythme infernal qui attend le PSG depuis plusieurs semaines. Le coach reconnaît que cette séquence dense impose une gestion physique minutieuse : « Je ne rigolais pas en disant qu'on avait beaucoup de conférence de presse. Je suis fatigué après les matchs. Pour les joueurs, c'est différent, les séances d'entrainement entre les matchs, c'est surtout la récupération. Jouer tous les trois jours, cela veut dire que tu es dans une équipe de très haut niveau. »Une cadence qui obligera Luis Enrique à effectuer des choix, dans un contexte où la fraîcheur sera déterminante contre l’AS Monaco, également engagée dans une lutte de haut de tableau.