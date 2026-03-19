Enfin, cette conférence de presse restera marquée par sa dimension symbolique. Applaudi par les journalistes présents, Didier Deschamps a refermé un chapitre de 14 ans de sa vie à la Fédération. Refusant de "faire le sentimental", il a tout de même tenu à remercier l'ensemble des salariés de la FFF pour leur "bienveillance" et leur "attention". Désormais, le patron des Bleus se tourne vers son ultime défi, promettant de rester "sur l'aspect professionnel jusqu'au bout" avec une seule obsession : maintenir l'équipe de France au sommet du football mondial cet été. Le rendez-vous est pris pour le 13 mai.