L'heure était à l'explication de texte, et à une pointe d'émotion, ce jeudi au siège de la FFF. Après l'annonce de la liste des 26 joueurs convoqués pour la tournée américaine des Bleus, la prise de parole de Didier Deschamps a polarisé l'attention. Pour sa toute dernière conférence de presse dans cet amphithéâtre avant la fin de son mandat, le sélectionneur a tenu à justifier ses choix forts. Balayant les critiques avec sa fermeté habituelle, il a notamment pris le temps de clarifier les situations complexes de Lucas Chevalier et de Kylian Mbappé.
Émotion, Chevalier, Mbappé... Ce qu'il faut retenir de la dernière conférence de Deschamps à la FFF
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Une main tendue assumée pour Lucas Chevalier
C'était l'une des interrogations majeures de ce rassemblement : comment justifier la présence de Lucas Chevalier, relégué sur le banc du PSG et sans temps de jeu depuis fin janvier ? Didier Deschamps a assumé ce choix en invoquant l'aspect humain et la relation de confiance. "Ça m'est arrivé, souvent, avec des joueurs importants qui pouvaient être ponctuellement en difficulté dans leur club et de leur tendre la main", a-t-il expliqué. Convoqué en tant que numéro 3, le portier n'a "pas perdu sa valeur en quatre mois" selon le technicien, qui assure ne vouloir mettre aucune pression sur le PSG et Luis Enrique, tout en refusant l'étiquette de sélectionneur "ultra conservateur".
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Le cas Mbappé : le sportif avant le marketing
L'autre dossier brûlant concernait Kylian Mbappé, alors que des rumeurs évoquaient une présence dictée par des impératifs commerciaux outre-Atlantique. Deschamps a immédiatement éteint l'incendie : "J'ai cru entendre qu'il devait être là pour le marketing. Mais de son côté, c'était clair qu'il voulait être là avec nous en tant que joueur." Alors que le capitaine des Bleus doit disputer un choc avec le Real Madrid face à l'Atlético ce dimanche, le sélectionneur a garanti que "le protocole a été respecté" en accord avec le club espagnol, et qu'il fera un point précis sur le "ressenti" de son attaquant après cette rencontre dominicale.
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Des tests grandeur nature exigés face au Brésil et la Colombie
Au-delà des cas individuels, Deschamps a insisté sur l'exigence de cette fenêtre internationale délocalisée aux États-Unis. Affronter la Colombie et le Brésil n'a rien d'un hasard pour préparer le Mondial 2026. "On va avoir deux très bonnes équipes, c'est le but aussi plutôt que certains matchs amicaux qui ne serviraient pas à grand-chose", a-t-il souligné. S'il reconnaît que cette tournée n'est "pas idéale" sur le plan du calendrier, il trépigne d'impatience à l'idée de défier la Seleção, une "terre du football" qui apportera des réponses cruciales à deux mois de la liste finale. Celle-ci sera connue exactement le 13 mai prochain.
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Des adieux poignants mais professionnels
Enfin, cette conférence de presse restera marquée par sa dimension symbolique. Applaudi par les journalistes présents, Didier Deschamps a refermé un chapitre de 14 ans de sa vie à la Fédération. Refusant de "faire le sentimental", il a tout de même tenu à remercier l'ensemble des salariés de la FFF pour leur "bienveillance" et leur "attention". Désormais, le patron des Bleus se tourne vers son ultime défi, promettant de rester "sur l'aspect professionnel jusqu'au bout" avec une seule obsession : maintenir l'équipe de France au sommet du football mondial cet été. Le rendez-vous est pris pour le 13 mai.