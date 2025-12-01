PSG, la sortie cinglante de Marco Asensio sur Luis Enrique

Relancé à Fenerbahçe après son été mouvementé, Marco Asensio explique avoir tourné la page du PSG dès lors qu’il a compris qu’aucun avenir ne l’attendait sous la direction de Luis Enrique. Recruté pour 7,5 M€, il est rapidement devenu une pièce essentielle du projet turc. Sous contrat jusqu’en 2028, Marco Asensio évolue désormais dans un environnement qui lui redonne confiance et responsabilités, loin de la frustration parisienne. Ses performances actuelles illustrent ce changement de dynamique, avec une saison solide marquée par 6 buts et 2 passes décisives en Süper Lig, chiffres qui confirment sa montée en puissance.

Dans un entretien accordé à Marca, Marco Asensio revient sur les raisons de ce choix personnel et sportif, en insistant sur l’importance de retrouver du sens dans son jeu et dans sa carrière. Il confie : « C’était un défi de taille pour moi et ma carrière. Lorsque j’ai discuté avec eux au début de l’été, j’ai compris qu’il s’agissait d’un projet ambitieux ; le club n’avait plus remporté de titre depuis des années et il voulait renouer avec la victoire. L’affection que j’ai reçue du club et des supporters a également été déterminante dans ma décision. Mais surtout, c’était un défi personnel : celui de gagner à nouveau. »