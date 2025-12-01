Dans un entretien qui fait l’effet d’une déflagration, Marco Asensio revient sur les coulisses de son départ du Paris Saint-Germain et sur une relation professionnelle avec Luis Enrique qu’il juge incompréhensible. Entre sa mise à l’écart progressive, son rebond spectaculaire en Turquie et son désir de redevenir un joueur central dans un projet ambitieux, l’ailier espagnol livre un témoignage rare et frontal. Derrière cette renaissance se cache une frustration profondément ancrée, nourrie par une gestion qu’il n’hésite plus à questionner publiquement.
PSG, la sortie cinglante de Marco Asensio sur Luis Enrique
Marco Asensio s’offre un nouveau souffle en Turquie
Relancé à Fenerbahçe après son été mouvementé, Marco Asensio explique avoir tourné la page du PSG dès lors qu’il a compris qu’aucun avenir ne l’attendait sous la direction de Luis Enrique. Recruté pour 7,5 M€, il est rapidement devenu une pièce essentielle du projet turc. Sous contrat jusqu’en 2028, Marco Asensio évolue désormais dans un environnement qui lui redonne confiance et responsabilités, loin de la frustration parisienne. Ses performances actuelles illustrent ce changement de dynamique, avec une saison solide marquée par 6 buts et 2 passes décisives en Süper Lig, chiffres qui confirment sa montée en puissance.
Dans un entretien accordé à Marca, Marco Asensio revient sur les raisons de ce choix personnel et sportif, en insistant sur l’importance de retrouver du sens dans son jeu et dans sa carrière. Il confie : « C’était un défi de taille pour moi et ma carrière. Lorsque j’ai discuté avec eux au début de l’été, j’ai compris qu’il s’agissait d’un projet ambitieux ; le club n’avait plus remporté de titre depuis des années et il voulait renouer avec la victoire. L’affection que j’ai reçue du club et des supporters a également été déterminante dans ma décision. Mais surtout, c’était un défi personnel : celui de gagner à nouveau. »
Asensio pointe du doigt une gestion incompréhensible de Luis Enrique
Si Marco Asensio renaît aujourd’hui, c’est aussi parce que sa dernière année au PSG a été marquée par une rupture profonde avec Luis Enrique. L’attaquant décrit une situation difficile à comprendre, estimant que son effacement progressif n’avait aucune explication logique. « Le début de saison s’était très bien passé, puis une blessure m’a tenu éloigné des terrains pendant deux mois, mais nous avons réussi à bien terminer la saison. L’année suivante avait bien commencé, mais du jour au lendemain, je suis tombé en disgrâce auprès de l’entraîneur. »Une phrase qui résume l’incompréhension que Marco Asensio a longtemps ressenti à Paris.
Le joueur va plus loin en évoquant directement la personnalité de son ancien coach : « Honnêtement, à ma connaissance, il ne s’est rien passé. Peut-être que lui pourra répondre à cette question. Je connais très bien Luis Enrique ; nous avons été ensemble à la Coupe du Monde, j’ai passé un an et demi avec lui au PSG… Et puis, je ne veux pas le prendre personnellement, car c’est déjà arrivé avec d’autres joueurs, des membres de son staff… C’est le genre de personne à agir ainsi, et je n’en dirai pas plus. »Une déclaration lourde, révélatrice de la fracture entre Marco Asensio et son ancien entraîneur.
Marco Asensio n’est pas rancunier envers le PSG
Pour Marco Asensio, quitter Paris est devenu indispensable afin de retrouver un espace sportif où il pouvait jouer, progresser et reprendre du plaisir. Malgré la tension de son départ, il ne renie pas pour autant les bonnes expériences vécues au PSG. « Au PSG, j’ai aussi connu de bons moments, en jouant à un haut niveau, mais ce que je recherchais ici, c’était la régularité, car c’est ce qui permet d’atteindre son meilleur niveau », explique-t-il. Le joueur insiste sur cette nécessité de stabilité, moteur essentiel de son choix de rejoindre Fenerbahçe.
Aujourd’hui, Marco Asensio estime que ce nouveau cycle correspond pleinement à ses besoins sportifs. « Avec ce défi à Fenerbahçe, je souhaitais jouer tous les trois jours, maintenir un niveau élevé… C’est ce qui me rend heureux : jouer au football, m’entraîner tous les jours, disputer des matchs… C’est sur le terrain que je prends le plus de plaisir », souligne-t-il. Cette constance retrouvée, combinée à une place centrale dans le projet stambouliote, confirme que le pari opéré par l’Espagnol dès l’été dernier porte pleinement ses fruits.