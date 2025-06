Le président du PSG, Nasser Al-Khelaifi a fait une confession inattendue lors des célébrations du sacre européen, dimanche.

Il y a des victoires qui bouleversent, qui marquent à jamais. Celle du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions en fait incontestablement partie. Mais ce qui a le plus ému, c’est sans doute l’aveu inattendu et sincère de Nasser Al-Khelaifi, président du PSG, livré au lendemain du sacre. Dans une déclaration touchante, le dirigeant qatari a révélé un geste fort et symbolique qui illustre toute la portée émotionnelle de ce triomphe tant attendu.