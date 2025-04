Le défenseur du PSG, Achraf Hakimi, a fait une grande révélation sur sa relation avec Luis Enrique, vendredi.

Plus incisif, plus offensif et toujours aussi indispensable, Achraf Hakimi rayonne au Paris Saint-Germain. Depuis son arrivée à l'été 2021, le latéral marocain s'est imposé comme un élément-clé du système parisien, mais c'est sous les ordres de Luis Enrique qu'il semble atteindre son plein potentiel. L'entraîneur espagnol a su exploiter les qualités du joueur de 26 ans en lui offrant un rôle plus hybride et adaptatif.