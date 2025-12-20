Le Paris Saint-Germain affrontait Vendée Fontenay, samedi soir, à l’occasion des 32es de finale de la Coupe de France. Face à la formation de National 3, les Parisiens ont confirmé leur statut en s’offrant une large victoire et lancent parfaitement la défense de leur titre.
Le PSG se balade face à Vendée Fontenay (0-4)
Le PSG prend les devants, Fontenay souffre
C’était un match à la portée du PSG sur le papier. Et les Parisiens n’ont pas manqué d’assumer leur statut au Stade de la Beaujoire, ce samedi. Face à Vendée Fontenay, Paris prenait rapidement le contrôle du jeu et dictait son tempo. Dès la 10e minute, Gonçalo Ramos alertait déjà Noah Renou avec une tête qui ne trouvait pas le cadre.
Mais le club de National 3 ne tiendra pas longtemps face aux assauts du PSG de Désiré Doué qui profitait d’une passe d’Ousmane Dembélé pour ajuster Renou d’une frappe croisée (0-1, 25e). Passeur décisif, le Ballon d’Or 2025 faisait le break moins de dix minutes plus tard en convertissant un penalty obtenu par Gonçalo Ramos (0-2, 34e). Les Parisiens gardaient cet avantage jusqu’à la pause alors que Fontenay n’avait tenté aucun tir dans cette première mi-temps.
Paris déroule, Fontenay s’incline
Au retour des vestiaires, le Paris Saint-Germain confisquait encore le ballon et faisait courir les Vendéens sur le terrain. Les filets de Fontenay ne tardaient pas à trembler de nouveau après un centre de Senny Mayulu pour Gonçalo Ramos qui n’avait plus qu’à pousser le ballon dans les filets (0-3, 53e). Dans la foulée, le Portugais devançait Renou sur une passe en retrait de sa défense pour récupérer le ballon et corser l’addition (0-4, 58e).
Le PSG continuait par dérouler son plan de jeu sans être inquiété par une offensive vendéenne. Parus levait le pied gérait ce score jusqu’au coup de sifflet final qui élimine Vendée Fontenay de la compétition. Le Paris Saint-Germain démarre donc sur les bons rails et se qualifie pour les 16es de finale de la Coupe de France.