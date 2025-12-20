Le PSG se balade face à Vendée Fontenay (0-4)

C’était un match à la portée du PSG sur le papier. Et les Parisiens n’ont pas manqué d’assumer leur statut au Stade de la Beaujoire, ce samedi. Face à Vendée Fontenay, Paris prenait rapidement le contrôle du jeu et dictait son tempo. Dès la 10e minute, Gonçalo Ramos alertait déjà Noah Renou avec une tête qui ne trouvait pas le cadre.

Mais le club de National 3 ne tiendra pas longtemps face aux assauts du PSG de Désiré Doué qui profitait d’une passe d’Ousmane Dembélé pour ajuster Renou d’une frappe croisée (0-1, 25e). Passeur décisif, le Ballon d’Or 2025 faisait le break moins de dix minutes plus tard en convertissant un penalty obtenu par Gonçalo Ramos (0-2, 34e). Les Parisiens gardaient cet avantage jusqu’à la pause alors que Fontenay n’avait tenté aucun tir dans cette première mi-temps.