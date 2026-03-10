Le Paris Saint-Germain reçoit Chelsea FC mercredi soir au Parc des Princes pour le huitième de finale aller de la Ligue des champions de l'UEFA (21h). Cette affiche très attendue comporte un enjeu discret mais crucial : plusieurs joueurs clés évoluent sous la menace d’une suspension qui pourrait les priver du match retour.
PSG - Chelsea : trois cadres sous la menace d’une suspension avant le choc
Une revanche dans l’air pour le PSG
Un club anglais se présente encore sur la route parisienne en phase finale. La saison dernière, le PSG élimine Liverpool FC lors d’un duel intense à ce stade de la compétition. Cette fois, le défi porte le nom de Chelsea.
La confrontation réveille aussi un souvenir récent. Lors de la dernière Coupe du monde des clubs de la FIFA disputée aux États-Unis, les Londoniens infligent une lourde défaite aux Parisiens (3-0) en finale. Les joueurs dirigés par Luis Enrique espèrent donc inverser la tendance devant leur public.
Nuno Mendes sous pression
Parmi les joueurs concernés par une éventuelle suspension figure Nuno Mendes. Le latéral gauche du PSG a déjà écopé de deux cartons jaunes lors de la phase de ligue.
Un nouvel avertissement mercredi entraînerait automatiquement une suspension pour le match retour prévu à Stamford Bridge.
Le Portugais évolue avec cette menace depuis la défaite face au Bayern Munich le 4 novembre (1-2). Avant cela, il avait déjà été sanctionné lors du succès parisien contre le FC Barcelone le 1er octobre (1-2). Malgré cette situation, Mendes enchaîne six matchs de Ligue des champions sans nouvel avertissement.
Deux Blues dans la même situation
Le risque existe également côté londonien. Deux milieux de terrain de Chelsea abordent cette rencontre avec le même danger au-dessus de la tête.
Il s’agit de l’Argentin Enzo Fernández et du Brésilien Andrey Santos. Un carton jaune reçu au Parc des Princes les priverait du match retour à Londres.
Les joueurs dirigés par Liam Rosenior arrivent avec confiance après une phase de ligue solide conclue à la sixième place.
Des trajectoires différentes en Ligue des champions
Le parcours européen des deux équipes diffère nettement cette saison. Chelsea valide directement son billet pour les huitièmes grâce à sa sixième place lors de la phase de ligue.
Le PSG, lui, doit passer par un tour de barrage pour poursuivre son aventure. Les Parisiens éliminent alors l’AS Monaco après une double confrontation disputée.
Malgré ces difficultés, l’équipe menée notamment par Ousmane Dembélé reste ambitieuse. Leader de Ligue 1 devant le RC Lens, Paris vise toujours un grand parcours européen.
Mais pour rivaliser avec les partenaires de Cole Palmer, les Parisiens devront afficher un visage plus convaincant que lors de leurs dernières sorties.