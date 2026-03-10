PSG - Chelsea : trois cadres sous la menace d’une suspension avant le choc

Un club anglais se présente encore sur la route parisienne en phase finale. La saison dernière, le PSG élimine Liverpool FC lors d’un duel intense à ce stade de la compétition. Cette fois, le défi porte le nom de Chelsea.

La confrontation réveille aussi un souvenir récent. Lors de la dernière Coupe du monde des clubs de la FIFA disputée aux États-Unis, les Londoniens infligent une lourde défaite aux Parisiens (3-0) en finale. Les joueurs dirigés par Luis Enrique espèrent donc inverser la tendance devant leur public.