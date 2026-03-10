PSG - Chelsea, les grands ajustements de Luis Enrique

À quelques heures de cette confrontation, Luis Enrique devrait pouvoir compter sur un renfort important dans l’entrejeu avec le retour de João Neves. Selon RMC Sport et Le Parisien, le milieu portugais s’est remis d’un coup reçu à la cheville gauche et a participé normalement à la dernière séance d’entraînement organisée au Campus PSG.

Dans ce secteur clé, Luis Enrique pourrait reconduire un trio composé de Warren Zaïre-Emery, Vitinha et João Neves afin d’assurer un meilleur contrôle du jeu face aux Londoniens. Derrière eux, la défense parisienne devrait rester stable avec le quatuor Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho et Nuno Mendes devant le gardien Matvey Safonov, pressenti pour enchaîner une nouvelle titularisation.