À l’approche d’un rendez-vous européen crucial, le Paris Saint-Germain s’apprête à vivre une soirée sous haute tension au Parc des Princes.Face à Chelsea, en huitième de finale aller de la Ligue des champions, Luis Enrique peaufine les derniers détails pour donner à son équipe les meilleures chances de prendre l’avantage. Entre retours importants, équilibres tactiques et choix offensifs encore en réflexion, plusieurs ajustements sont attendus dans le onze parisien.
PSG - Chelsea, les grands ajustements de Luis Enrique
- AFP
Luis Enrique enregistre un renfort de poids dans l’entrejeu
À quelques heures de cette confrontation, Luis Enrique devrait pouvoir compter sur un renfort important dans l’entrejeu avec le retour de João Neves. Selon RMC Sport et Le Parisien, le milieu portugais s’est remis d’un coup reçu à la cheville gauche et a participé normalement à la dernière séance d’entraînement organisée au Campus PSG.
Dans ce secteur clé, Luis Enrique pourrait reconduire un trio composé de Warren Zaïre-Emery, Vitinha et João Neves afin d’assurer un meilleur contrôle du jeu face aux Londoniens. Derrière eux, la défense parisienne devrait rester stable avec le quatuor Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho et Nuno Mendes devant le gardien Matvey Safonov, pressenti pour enchaîner une nouvelle titularisation.
- AFP
Dembélé en pointe, une place pour Doué et Kvaratskhelia
Si le milieu semble se préciser, quelques interrogations subsistent encore dans le secteur offensif. Sur le côté droit, Luis Enrique hésiterait entre Khvicha Kvaratskhelia et Désiré Doué pour accompagner les autres éléments de l’attaque parisienne.
Dans l’axe, Luis Enrique pourrait néanmoins faire confiance à Ousmane Dembélé, désormais remis de sa gêne au mollet gauche et déterminé à retrouver un rôle central dans l’animation offensive. Sur le flanc gauche, Bradley Barcola dispose d’un avantage notable grâce à sa régularité physique depuis le début de la saison, ce qui renforce sa crédibilité pour débuter cette affiche européenne.
La compo probable du PSG contre Chelsea
Safonov - Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes - Zaïre-Emery, Vitinha, Neves - Kvaratskhelia ou Doué, Dembélé, Barcola.