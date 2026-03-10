Goal.com
Bour Han Amoussa

PSG - Chelsea, les grands ajustements de Luis Enrique

Luis Enrique a prévu plusieurs changements dans la compo du PSG contre Chelsea, mercredi.

    Luis Enrique enregistre un renfort de poids dans l’entrejeu

    À quelques heures de cette confrontation, Luis Enrique devrait pouvoir compter sur un renfort important dans l’entrejeu avec le retour de João Neves. Selon RMC Sport et Le Parisien, le milieu portugais s’est remis d’un coup reçu à la cheville gauche et a participé normalement à la dernière séance d’entraînement organisée au Campus PSG.

    Dans ce secteur clé, Luis Enrique pourrait reconduire un trio composé de Warren Zaïre-Emery, Vitinha et João Neves afin d’assurer un meilleur contrôle du jeu face aux Londoniens. Derrière eux, la défense parisienne devrait rester stable avec le quatuor Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho et Nuno Mendes devant le gardien Matvey Safonov, pressenti pour enchaîner une nouvelle titularisation.

    Dembélé en pointe, une place pour Doué et Kvaratskhelia

    Si le milieu semble se préciser, quelques interrogations subsistent encore dans le secteur offensif. Sur le côté droit, Luis Enrique hésiterait entre Khvicha Kvaratskhelia et Désiré Doué pour accompagner les autres éléments de l’attaque parisienne.

    Dans l’axe, Luis Enrique pourrait néanmoins faire confiance à Ousmane Dembélé, désormais remis de sa gêne au mollet gauche et déterminé à retrouver un rôle central dans l’animation offensive. Sur le flanc gauche, Bradley Barcola dispose d’un avantage notable grâce à sa régularité physique depuis le début de la saison, ce qui renforce sa crédibilité pour débuter cette affiche européenne.

  • La compo probable du PSG contre Chelsea

    Safonov - Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes - Zaïre-Emery, Vitinha, Neves - Kvaratskhelia ou Doué, Dembélé, Barcola.

