PSG, Luis Enrique hausse le ton avant Chelsea

À la veille du huitième de finale aller contre Chelsea au Parc des Princes, Luis Enrique a tenu à réunir ses joueurs afin de rappeler l’importance de cette double confrontation. Dans le huis clos du centre d’entraînement de Poissy, le technicien espagnol a insisté sur la nécessité d’aborder ce rendez-vous avec concentration et lucidité.

En conférence de presse mardi, Luis Enrique a confirmé avoir échangé longuement avec son groupe ces derniers jours. « Je leur ai dit beaucoup de choses », a expliqué l’entraîneur parisien. « Ces derniers jours, on s’est entraînés et on a parlé de sujets importants pour l’équipe, de manière individuelle et collective. Ce sont des moments clés de la saison. On est dans un moment très important. C’est beau d’avoir à préparer ce type de matchs. »