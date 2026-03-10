À l’approche des grandes soirées européennes, l’atmosphère change toujours du côté du Paris Saint-Germain. Les semaines qui précèdent les rencontres à élimination directe de Ligue des champions sont souvent marquées par une tension particulière, entre ambition et pression. Cette saison encore, le club de la capitale s’apprête à aborder un tournant majeur de son exercice continental. Avant d’entrer dans cette double confrontation face à Chelsea, Luis Enrique a choisi de prendre la parole dans l’intimité du Campus de Poissy afin de préparer mentalement son groupe à l’un des rendez-vous les plus importants de la saison.
PSG, Luis Enrique hausse le ton avant Chelsea
Luis Enrique remobilise ses troupes avant PSG - Chelsea
À la veille du huitième de finale aller contre Chelsea au Parc des Princes, Luis Enrique a tenu à réunir ses joueurs afin de rappeler l’importance de cette double confrontation. Dans le huis clos du centre d’entraînement de Poissy, le technicien espagnol a insisté sur la nécessité d’aborder ce rendez-vous avec concentration et lucidité.
En conférence de presse mardi, Luis Enrique a confirmé avoir échangé longuement avec son groupe ces derniers jours. « Je leur ai dit beaucoup de choses », a expliqué l’entraîneur parisien. « Ces derniers jours, on s’est entraînés et on a parlé de sujets importants pour l’équipe, de manière individuelle et collective. Ce sont des moments clés de la saison. On est dans un moment très important. C’est beau d’avoir à préparer ce type de matchs. »
Luis Enrique invite ses joueurs à la retenue
Dans ce type de confrontation européenne, la dimension émotionnelle peut jouer un rôle déterminant. Luis Enrique estime que l’une des clés du duel face au club londonien sera justement la capacité de son équipe à garder la tête froide malgré l’intensité du rendez-vous.
« Ce sera l’une des clés », a prévenu Luis Enrique. « C’est ce que j’ai constaté durant toutes ces années : quand arrive ce type de matchs, l’excès de motivation peut être un problème. Nous savons quel type de match nous voulons jouer. Après, il y aura un adversaire de haut niveau qui cherchera à nous en empêcher. Ce sont des matchs à élimination directe intenses, différents et très intéressants. On sait en profiter et les gérer avec notre expérience. »
Le PSG s’attend à un match électrique contre Chelsea
Ces dernières semaines, l’environnement autour du club parisien s’est parfois montré agité en raison de résultats jugés irréguliers. Mais Luis Enrique assure ne pas se laisser influencer par les commentaires extérieurs qui entourent son équipe. « Je ne me suis jamais préoccupé des bruits qu’il y a autour de l’équipe », a affirmé l’Asturien. « S’il y a de bons résultats, c’est l’excès d’optimisme et s’il y a des mauvais résultats, il y a du pessimisme. C’est normal. On est habitués à gérer ça. »
Au-delà de la pression médiatique, le défi sportif reste considérable face à un adversaire réputé pour sa qualité. Luis Enrique s’attend à une confrontation particulièrement disputée contre la formation londonienne. « On peut juger les équipes anglais de très haut niveau sans exception pour celles en Champions League. On connaît très bien Chelsea, on les affrontés l'été dernier. Ils ont changé d'entraîneur et de joueurs. On sait la difficulté de ce type de matchs mais on cherche à être prêt pour gagner. », a expliqué Luis Enrique.
Luis Enrique dévoile son plan de jeu pour PSG - Chelsea
Comme souvent dans les confrontations européennes, l’approche tactique devra s’adapter aux différentes phases de la double confrontation. Luis Enrique rappelle que de nombreux paramètres peuvent influencer le déroulement d’un match de Ligue des champions. « Pour juger de manière claire ce qu'il se passe pendant un match, il y a beaucoup de facteurs clairs. Vous cherchez à trouver la clé qui dépend de beaucoup de facteurs. On va aborder cet éliminatoire de la même manière le premier et le deuxième match. », a confié le coach du PSG.
Enfin, l’entraîneur parisien s’attend à un affrontement tactique intéressant entre deux équipes aux philosophies différentes. Luis Enrique a notamment évoqué la manière dont chaque formation aborde le contrôle du jeu. « Nous aimons plus avoir le ballon que l'adversaire, eux le font de manière effective. Ils ont une très bonne équipe avec des joueurs internationaux. Ce sera compliqué pour les deux équipes. », a conclu Luis Enrique.