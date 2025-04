PSG - Aston Villa, Marco Asensio a tranché pour son avenir

Paris Saint-Germain vs Aston Villa

Avant de retrouver le PSG avec Aston Villa mercredi, Marco Asensio a pris une décision importante pour son avenir.

L’histoire entre Marco Asensio et le Paris Saint-Germain semble avoir tourné court. Ce mercredi, l’international espagnol retrouve le Parc des Princes, mais sous d’autres couleurs. Transféré temporairement à Aston Villa lors du mercato hivernal, le joueur a depuis retrouvé le sourire… et peut-être sa voie. Alors que le PSG s’apprête à croiser son ancien milieu offensif en quart de finale aller de Ligue des Champions, les intentions de Marco Asensio sont désormais claires. Et elles ne laissent aucun doute sur la suite de son aventure.