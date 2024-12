Power Rankings Ligue des Champions 2024-25 : Liverpool toujours inarrêtable, Real Madrid en redressement mais Manchester City et Paris Saint-Germain toujours dans le rouge

GOAL évalue les chances de chaque équipe de gagner la Ligue des Champions après six journées de la phase régulière.

Ça devient intéressant désormais ! Avec seulement deux journées restantes dans la phase de championnat de la Ligue des Champions, quelques grands noms risquent l'élimination. Ou du moins de ne pas finir dans les huit premiers.

Malgré une victoire prévisible sur Red Bull Salzburg, le Paris Saint-Germain reste 25e au classement - juste en dehors des places de play-off - et son prochain match est contre Manchester City, qui a reculé au 22e rang au milieu de l'une des baisses de forme les plus spectaculaires de l'histoire du football. D'autre part, Liverpool a maintenu son sans-faute, le Real Madrid a atténué ses craintes d'une élimination précoce avec une victoire vitale contre l'Atalanta, tandis que le Bayern Munich est de retour dans la course pour une place parmi les huit premiers.

En regardant le tableau d'ensemble, l'on peut toutefois toujours s'interroger quelle est l'équipe la mieux placée pour concourir le graal européen cette saison ? GOAL classe les 36 équipes ci-dessous tout en évaluant leurs chances de remporter le tournoi, en fonction de leurs résultats, calendriers, dynamique, pedigree et qualité...

L'article continue ci-dessous

Dernière mise à jour : 28 novembre 2024.

Équipes éliminées : RB Leipzig, Slovan Bratislava, Young Boys.