Poussé dehors ? De Bruyne balance la vérité sur son départ de City !

Il y a peu, De Bruyne annonçait son départ de Man City avec émotion. Mais ses derniers propos révèlent un choc et une décision largement subie...

L'annonce avait fait l'effet d'une bombe il y a deux semaines : Kevin De Bruyne, légende absolue de Manchester City, confirmait dans une lettre émouvante qu'il quitterait le club à la fin de son contrat en juin prochain, après dix saisons de magie. Si le ton était à la gratitude et à la nostalgie, de nouvelles déclarations du Belge (33 ans) révèlent aujourd'hui une réalité plus complexe et douloureuse. Interrogé sur les coulisses de cette décision, KDB a admis avoir été "surpris" et même "un peu choqué", laissant clairement entendre qu'il n'a pas encore totalement digéré la manière dont son aventure chez les Citizens s'achève.