Pourquoi le prêt d’Endrick à l’OL ne plaît plus au Real Madrid ?

Face à cette montée en puissance, Endrick reste au cœur des réflexions stratégiques du Real Madrid pour les saisons à venir. Selon les informations du quotidien AS, reprises par Foot Mercato, les dirigeants madrilènes auraient déjà tranché sur son avenir immédiat en décidant de le réintégrer dans l’effectif lors du prochain exercice. Cette décision traduit la volonté du club de capitaliser sur la progression accélérée observée depuis son départ en prêt.

Dans les coulisses, Endrick apparaît désormais comme un élément capable d’apporter des solutions offensives supplémentaires à une équipe qui a parfois manqué d’alternatives cette saison. Plusieurs responsables du club considèrent aujourd’hui que son départ hivernal a pu intervenir trop tôt, au moment où l’attaque madrilène aurait justement bénéficié de son profil dynamique et de sa capacité à peser sur les défenses adverses.