OL, bonne nouvelle pour Endrick

Prêté à l’Olympique Lyonnais par le Real Madrid pour relancer sa progression, Endrick n’a pas tardé à faire parler son talent en Ligue 1. Match après match, Endrick confirme son regain de forme et attire de nouveau l’attention de la sélection brésilienne, qui suit attentivement ses performances. Alors que les échéances internationales approchent, une perspective inattendue commence à prendre forme pour Endrick : un retour remarqué avec le Brésil, possiblement dans un rôle majeur. Une évolution qui pourrait marquer un tournant décisif dans la saison du jeune attaquant de l’OL.

Endrick bientôt de retour avec le Brésil

Depuis son arrivée à l’OL, Endrick (5 matchs, 5 buts) enchaîne les prestations convaincantes, retrouvant confiance et efficacité offensive après une période plus délicate au Real Madrid. Cette montée en puissance d’Endrick n’est pas passée inaperçue auprès du sélectionneur Carlo Ancelotti, attentif aux progrès du jeune attaquant brésilien. Selon El Chiringuito, Endrick pourrait être convoqué lors de la trêve internationale de mars, preuve que ses performances lyonnaises ont relancé sa dynamique internationale.

Mieux encore, Endrick pourrait bénéficier d’un statut particulièrement important au sein de la sélection brésilienne. L’Equipe indique que l’ancien joueur de Palmeiras serait envisagé comme avant-centre titulaire lors des matches amicaux programmés contre la France et la Croatie, une perspective qui confirmerait la confiance retrouvée autour du prodige auriverde. Pour l’OL, la progression d’Endrick constitue également une excellente nouvelle, tant son efficacité offensive devient un élément central du dispositif lyonnais à l’approche des échéances décisives de la saison.