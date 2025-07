C. Ronaldo

L’absence remarquée aux obsèques de Diogo Jota suscite des interrogations au Portugal et dans le monde du football.

Alors que la sélection portugaise et plusieurs joueurs de Liverpool ont rendu un dernier hommage à Diogo Jota ce samedi à Gondomar, une absence a suscité une vague d’incompréhension. Cristiano Ronaldo, capitaine de la Seleção et coéquipier du défunt, n’était pas présent. Une absence jugée choquante par certains, et qui soulève de nombreuses interrogations.