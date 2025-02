Pep Guardiola a affirmé qu'il ne comprend pas la différence entre "f*ck off" et "f*ck you" en commentant l'affaire du carton rouge de Jude Bellingham.

Article continues below Article continues below Article continues below L'article continue ci-dessous Bellingham expulsé contre Osasuna

Le milieu de terrain aurait dit "va te faire foutre" à Munuera Montero

Guardiola dit que la barrière linguistique est un problème en Espagne Suivez GOAL sur WhatsApp! 🟢📱