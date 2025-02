Le milieu de terrain tricolore cherche un nouveau départ après une période troublée. Et malgré tout, les offres ne devraient pas manquer.

Paul Pogba est en passe de faire son grand retour ! L’ancien joueur de Manchester United et de la Juventus verra sa suspension de 18 mois pour dopage prendre fin en mars, lui permettant ainsi de s’engager librement avec un nouveau club.

Initialement suspendu quatre ans après un test positif à la déhydroépiandrostérone (DHEA), sa peine a été réduite en novembre à la suite d’un recours partiellement accepté par le Tribunal Arbitral du Sport. Son aventure cauchemardesque à Turin a pris fin avec la résiliation de son contrat par la Juventus, et depuis, le Français s’entraîne intensivement pour retrouver la forme.

Reste à savoir : qui osera miser sur un joueur énigmatique qui fêtera bientôt ses 32 ans et qui n’a plus disputé de match officiel depuis septembre 2023 ? Pogba a donné des nouvelles de sa situation fin janvier lors d’un live avec le streamer AmineMaTue sur Twitch : « Il y a des propositions, il y a des choses intéressantes, et d’autres qui le sont moins. Un club qui joue la Ligue des champions ? Pourquoi pas. Si l’opportunité se présente, évidemment. On veut toujours jouer dans les meilleurs clubs. Mais après, ça ne dépend pas que de moi, il y a beaucoup d’autres facteurs. »

Le Français rêve également d’un retour en équipe nationale, mais cela semble être un long chemin à parcourir, surtout s’il ne rejoint pas un club engagé en Ligue des champions. Mais tout n’est pas perdu : lorsqu’il est à son meilleur niveau, Pogba reste l’un des milieux de terrain les plus talentueux du football mondial.

La priorité sera d’abord de retrouver une pleine condition physique. Pogba n’a jamais pu enchaîner régulièrement depuis son avant-dernière saison à Manchester United, accumulant les pépins physiques. Il lui faudra un environnement propice pour prouver qu’il peut encore tenir le rythme du haut niveau avant d’espérer viser plus grand.

Avec ces éléments en tête, GOAL passe en revue les huit destinations potentielles pour Pogba, classées par ordre de pertinence…